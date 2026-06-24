近畿日本鉄道、南海電気鉄道、名古屋鉄道は24日、3社の路線が連続2日間または3日間乗り放題の「3・3・SUN デジタルフリーきっぷ」を7月1日5時から期間限定で販売すると発表した。

近鉄・名鉄・南海電鉄の路線が連続2～3日間乗り放題の「3・3・SUN デジタルフリーきっぷ」を発売

「3・3・SUN デジタルフリーきっぷ」は近鉄と南海電鉄の全線、名鉄の指定駅間が乗降り自由となる商品。近鉄はケーブルカーを含む全線(ロープウェイは除く)、南海電鉄はケーブルカーを含む全線を対象とする。名鉄は中部国際空港駅、名鉄名古屋駅、金山駅、東岡崎駅、神宮前駅、国府宮駅、名鉄一宮駅、新木曽川駅、笠松駅、名鉄岐阜駅、犬山駅、知多半田駅、西尾駅の計13駅を対象としており、これら以外の駅では乗降りできない。

関西国際空港と中部国際空港へのアクセス路線に加え、高野山、奈良、伊勢志摩、犬山など、3社沿線の観光地を対象エリアに含むことから、「関西・東海エリアの観光名所を自由に周遊することができる」とPRしている。発売を記念し、駅スタンプアプリ「エキタグ」を使ったスタンプラリーも実施(期間は7月1日から9月29日まで)。対象駅9駅(各社3駅ずつ)に設置したエキタグをすべて集めると、特典デジタルスタンプを1つプレゼントするという。

「3・3・SUN デジタルフリーきっぷ」の概要

3日間用は8,200円、2日間用は6,200円で発売。大人のみ設定され、こども用は用意されない。発売期間は7月1日5時から8月31日まで、利用期間は7月1日5時から9月29日まで。購入日から30日間有効とされ、期間内の連続3日間または連続2日間利用できる。発売は専用サイトのみで行い、駅窓口での販売は行わない。