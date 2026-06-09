南海電気鉄道は、3月20日をもって定期運行を終了した観光列車「天空」(2200系2両編成)の写真撮影会を6月27日に小原田車庫で開催すると発表した。

観光列車「天空」(2200系)は高野線の橋本～極楽橋間で運行していた観光列車。2009年7月3日に定期運行を開始し、2026年3月20日をもって定期運行を終了した。

撮影会は6月27日に第1部(10～12時)と第2部(13時40分から15時10分まで)を開催。第1部は車両撮影会(1時間30分)と車内撮影会(30分)、第2部は車両撮影会(1時間30分)のみ実施する。車両撮影会では、車両を小原田車庫の4番留置線に展示し、前方・後方の撮影に加え、側面は片方(西側)のみ撮影できる(3番線には入れない)。方向幕の変更も行う予定。参加者特典として、参加者全員に撮影会限定の記念硬券をプレゼントする。

「ぶらりたび」ページにて第1部30名・第2部60名を先着順で募集(募集人数に達した時点で終了。募集期間は6月19日10時まで)。1グループ4名まで応募可能(小学生のみの参加や、小学生・幼児を連れての参加は不可)で、第1部は1万8,000円、第2部は1万5,000円。なお、会場内での駐車・駐輪は行えないため、公共交通機関での参加を呼びかけている。