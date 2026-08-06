南海電気鉄道は6日、次期空港特急の導入を決定したと発表した。車両デザインのパートナーとして、フェラーリなど手がけるイタリアのピニンファリーナ社と共創する。

現行の空港特急「ラピート」は1994年9月4日に運行開始し、のべ約7,600万人が利用したという。南海電鉄では、「ラピート」が30年以上にわたって築いてきた価値と精神を未来へ継承するとともに、なにわ筋線開業を契機とした「新しい時代のNANKAIグループのフラッグシップ」となることをめざし、次期空港特急の開発に取り組むとしている。

その実現に向けて、フェラーリ、マセラティ、ロールス・ロイス、ホンダといった世界的ブランドを手がけたイタリアのピニンファリーナ社を車両デザインのパートナーに選定。ピニンファリーナ社は今回、初めて日本の鉄道車両デザインを手がける。車両にピニンファリーナ社のエンブレムを掲出予定とのこと。

南海電鉄は、ピニンファリーナ社の本質を形にする力と、時代を超えて愛される価値を創造する姿勢に共感。両社がそれぞれ培ってきた歴史、理念、デザイン文化を結集し、あわせて200年を超える伝統を融合することで、「ラピート」が築いてきた価値を未来へ継承するとともに、新しい時代を象徴するフラッグシップの創造に挑戦するという。車両デザインやコンセプトなど、詳細は順次発表するとしている。