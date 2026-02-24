南海電鉄は、新観光列車「GRAN 天空」の特急券と各種プランを4月1日10時から販売開始すると発表した。あわせて発着時刻や料金の詳細も発表している。

「GRAN 天空」は4月24日に運行開始予定の観光列車。現在、橋本～極楽橋間で運行している「天空」に代わり、難波～極楽橋間を直通で結ぶ。良質でホスピタリティあふれるサービスと沿線の四季折々の風景を楽しめる列車として展開する。運行は1日4本。下りは難波駅9時0分発の「GRAN 天空1号」と同駅12時45分発の「GRAN 天空3号」、上りは極楽橋駅10時46分発(土休日は10時47分発)の「GRAN 天空2号」と同駅14時58分発の「GRAN 天空4号」を設定する。毎週水曜日と第2・第4木曜日は運休(水曜日が休日の場合は運行し、翌日運休)となる。

座席は1号車「リラックスシート」24席、2号車「ワイドビューシート」30席、3号車「ロビーラウンジ」、4号車「グランシート」「グランシートプラス」計16席で構成する。1・2号車は乗車券の他に特急券が必要。一例として新今宮～高野山間を「リラックスシート」で利用する場合、合計3,130円(運賃1,430円、特急料金1,700円)となる。

4号車は食事付き(フリードリンク)プランと食事なしのワンドリンク付きプランを用意。食事付きプランは列車の時間帯に合わせ、モーニング(「GRAN 天空1号」)、ランチ(「GRAN 天空2・3号」)、アフタヌーンティー(「GRAN 天空4号」)の各プランを設定する。

大人2人で参加した場合、1人あたりの料金は1万2,730～1万6,430円。ワンドリンクプランは「GRAN 天空1号」から「GRAN 天空4号」まで共通で、大人2人で参加した場合、1人あたりの料金は「グランシート」7,010円、「グランシートプラス」8,510円となる。「グランシート」「グランシートプラス」は1シート4人掛けで2人から利用可能とされている。インターネットの「GRAN 天空」特設サイトで4月1日10時から販売開始する。