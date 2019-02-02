「お得なきっぷ」の最新情報・話題まとめ
2019年04月01日(月)
平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も
鉄道 04/01 19:08
2019年03月30日(土)
鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?
鉄道 03/30 18:14
2019年03月27日(水)
JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ
鉄道 03/27 22:54
2019年03月25日(月)
東京メトロの乃木坂46記念24時間券、齋藤飛鳥らメンバーが券面に
鉄道 03/25 21:12
JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に
鉄道 03/25 20:24
JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続
鉄道 03/25 19:39
2019年03月23日(土)
小田急電鉄「1日全線フリー乗車券」行楽シーズンなどに合わせ発売
鉄道 03/23 16:24
2019年03月22日(金)
島原鉄道「島原半島周遊パス」3/23発売 - 企画乗車券リニューアル
鉄道 03/22 21:36
「大阪メトロ」乗り放題「ゴールデンウィーク3dayチケット」発売
鉄道 03/22 19:50
2019年03月21日(木)
近鉄など5社、GW中5日間乗り放題のきっぷ発売 - スタンプラリーも
鉄道 03/21 22:10
2019年03月11日(月)
新幹線を使いこなす 第24回 新幹線にも乗れる割引きっぷを使いこなす
鉄道 03/11 06:00
2019年03月10日(日)
「青春18きっぷ」4回分しか利用できず…それでも元は取れている?
鉄道 03/10 07:00
2019年02月27日(水)
JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定
鉄道 02/27 06:24
2019年02月23日(土)
山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで
鉄道 02/23 11:00
2019年02月22日(金)
JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ
鉄道 02/22 20:23
2019年02月13日(水)
「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も
鉄道 02/13 20:52
2019年02月10日(日)
JR東日本「N'EX えきねっとトクだ値」販売、特急料金が最大45%引き
鉄道 02/10 19:30
2019年02月08日(金)
JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も
鉄道 02/08 19:48
2019年02月02日(土)
JR九州、九州新幹線全線開業8周年を記念したお得なきっぷ2種類発売
鉄道 02/02 23:00
JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売
鉄道 02/02 22:46
JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に
鉄道 02/02 22:37
2018年12月29日(土)
JR東日本「えきねっと・モバイルSuica」会員向けに新幹線50%割引
鉄道 12/29 18:58
2018年12月13日(木)
井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売
鉄道 12/13 21:07
2018年12月10日(月)
JR東日本・JR北海道、新幹線50%割引の北海道復興支援商品第3弾発売
鉄道 12/10 20:23
2018年12月05日(水)
近鉄「名阪ビジネス回数きっぷ」発売、特急券のチケットレス割引も
鉄道 12/05 18:50
2018年12月04日(火)
JR九州フリーきっぷがJALのマイルと交換できるサービス、12/6開始
鉄道 12/04 20:59
2018年12月02日(日)
ディズニーリゾートライン、車両もステーションもクリスマス仕様に
鉄道 12/02 18:59
2018年11月30日(金)
名鉄、正月三が日限定で利用できる「迎春1DAYフリーきっぷ」発売
鉄道 11/30 12:49
2018年11月29日(木)
南海電鉄・泉北高速鉄道、大晦日に終夜運転 - お得なきっぷも発売
鉄道 11/29 18:14
2018年11月22日(木)
JR九州、正月限定の全線乗り放題きっぷ3種類を発売 - お年玉特典も
鉄道 11/22 18:36
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