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「お得なきっぷ」の最新情報・話題まとめ

フリーきっぷや往復乗車券など、お得なきっぷに関する最新ニュース・コラムを紹介します

2019年04月01日(月)

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平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も

鉄道 04/01 19:08

2019年03月30日(土)

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鉄道ニュース週報 第166回 三陸鉄道リアス線開通、注目のきっぷと列車は?

鉄道 03/30 18:14

2019年03月27日(水)

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JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ

鉄道 03/27 22:54

2019年03月25日(月)

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東京メトロの乃木坂46記念24時間券、齋藤飛鳥らメンバーが券面に

鉄道 03/25 21:12

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JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に

鉄道 03/25 20:24

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JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続

鉄道 03/25 19:39

2019年03月23日(土)

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小田急電鉄「1日全線フリー乗車券」行楽シーズンなどに合わせ発売

鉄道 03/23 16:24

2019年03月22日(金)

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島原鉄道「島原半島周遊パス」3/23発売 - 企画乗車券リニューアル

鉄道 03/22 21:36

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「大阪メトロ」乗り放題「ゴールデンウィーク3dayチケット」発売

鉄道 03/22 19:50

2019年03月21日(木)

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近鉄など5社、GW中5日間乗り放題のきっぷ発売 - スタンプラリーも

鉄道 03/21 22:10

2019年03月11日(月)

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新幹線を使いこなす 第24回 新幹線にも乗れる割引きっぷを使いこなす

鉄道 03/11 06:00

2019年03月10日(日)

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「青春18きっぷ」4回分しか利用できず…それでも元は取れている?

鉄道 03/10 07:00

2019年02月27日(水)

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JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定

鉄道 02/27 06:24

2019年02月23日(土)

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山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで

鉄道 02/23 11:00

2019年02月22日(金)

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JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ

鉄道 02/22 20:23

2019年02月13日(水)

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「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も

鉄道 02/13 20:52

2019年02月10日(日)

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JR東日本「N'EX えきねっとトクだ値」販売、特急料金が最大45%引き

鉄道 02/10 19:30

2019年02月08日(金)

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JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も

鉄道 02/08 19:48

2019年02月02日(土)

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JR九州、九州新幹線全線開業8周年を記念したお得なきっぷ2種類発売

鉄道 02/02 23:00

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JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売

鉄道 02/02 22:46

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JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に

鉄道 02/02 22:37

2018年12月29日(土)

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JR東日本「えきねっと・モバイルSuica」会員向けに新幹線50%割引

鉄道 12/29 18:58

2018年12月13日(木)

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井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売

鉄道 12/13 21:07

2018年12月10日(月)

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JR東日本・JR北海道、新幹線50%割引の北海道復興支援商品第3弾発売

鉄道 12/10 20:23

2018年12月05日(水)

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近鉄「名阪ビジネス回数きっぷ」発売、特急券のチケットレス割引も

鉄道 12/05 18:50

2018年12月04日(火)

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JR九州フリーきっぷがJALのマイルと交換できるサービス、12/6開始

鉄道 12/04 20:59

2018年12月02日(日)

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ディズニーリゾートライン、車両もステーションもクリスマス仕様に

鉄道 12/02 18:59

2018年11月30日(金)

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名鉄、正月三が日限定で利用できる「迎春1DAYフリーきっぷ」発売

鉄道 11/30 12:49

2018年11月29日(木)

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南海電鉄・泉北高速鉄道、大晦日に終夜運転 - お得なきっぷも発売

鉄道 11/29 18:14

2018年11月22日(木)

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JR九州、正月限定の全線乗り放題きっぷ3種類を発売 - お年玉特典も

鉄道 11/22 18:36

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