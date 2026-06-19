JR東海は昨年に続き、学生限定で東海道新幹線「こだま」の自由席がほぼ半額となる「静岡ユース★おでかけきっぷ」を販売すると発表した。利用期間は7月18日から8月6日までと8月17～30日。購入の際、「東京ディズニーリゾート」「森ビル デジタルアート ミュージアム : エプソン チームラボボーダレス」のいずれかのチケットが必要となる。

「静岡ユース★おでかけきっぷ」を利用することで、三島駅から東京駅まで往復4,000円(割引額4,140円)、新富士駅から東京駅まで往復5,000円(割引額5,340円)、静岡駅から東京駅まで往復6,000円(割引額5,880円)、掛川駅から東京駅まで往復7,000円(割引額7,940円)、浜松駅から東京駅まで往復8,000円(割引額7,820円)に。ただし、このきっぷで東京駅から各施設最寄り駅まで在来線を利用することはできない。

「こだま」の普通車自由席を対象としているため、「こだま」の普通車指定席とグリーン車に加え、「のぞみ」「ひかり」も利用不可。東海道本線(函南～新所原間)、御殿場線(御殿場～沼津間)、身延線(富士～西富士宮間)のうち、「きっぷうりば」のある駅と「サポートつき指定席券売機」設置駅、新富士駅の「きっぷうりば」と「サポートつき指定席券売機」で販売する。新幹線乗換口にある「きっぷうりば」で購入することはできない。

購入の際、きっぷの利用期間中に有効な大学(大学院)・短大・各種専門学校・高等学校・中学校の学生証と、各種体験チケット(「東京ディズニーランド」か「東京ディズニーシー」のパークチケット、「森ビル デジタルアート ミュージアム : エプソン チームラボボーダレス」のエントランスパス・フレキシブルパス)のうち、いずれかの提示が必要となる。

いずれも有効期間は2日間。販売期間は6月18日から8月28日まで、利用期間は7月18日から8月6日までと8月17～30日。利用開始日の前日まで販売される(利用開始日当日は購入できない)。なお、きっぷの有効期間内に対象施設のパスの利用日が含まれていることが必要。きっぷの販売数は利用開始日ごとに限りがあり、販売できない場合もあるという。きっぷ利用時も学生証が必要で、駅係員・乗務員の求めに応じて提示する必要がある。