JR石北本線調査・実証事業協議会は21日、JR北海道およびオホーツク管内の路線バス3社局と連携し、鉄道と路線バスが乗り放題となる電子チケット「北見・網走周遊フリーパス」「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」を8月3日から期間限定で販売すると発表した。

冬に実施した共通乗車実証事業に続き、夏の観光シーズンにおける利用ニーズを検証する取組みとして実施。「北見・網走周遊フリーパス」は石北本線の北見～網走間、「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」は遠軽～網走間をフリーエリアとし、同区間を走る特別快速「大雪」、快速「きたみ」、普通列車を利用できる。特急「オホーツク」を利用する場合、運賃と特急料金が別途必要になる。

あわせてオホーツク管内の2市9町を運行する北海道北見バス、北見市営バス、網走バスの路線バスも乗り放題に。北海道北見バスと北見市営バスは、都市間バス、スクールバス便、北紋バス運行便を除く全線が対象。網走バスは女満別空港線、観光施設めぐり線、小清水線、常呂線、市内線の一部区間・路線で利用できる。

2日乗車券と3日乗車券を設定し、「北見・網走周遊フリーパス」の2日券は大人3,500円・こども1,750円、3日券は大人4,500円・こども2,250円。「遠軽・北見・網走周遊フリーパス」の2日券は大人5,000円・こども2,500円、3日券は大人6,000円・こども3,000円となる。利用期間は8月3日から9月30日まで。8月3日10時から販売開始し、2日券は9月29日、3日券は9月28日まで販売する。販売予定枚数が上限に達した場合、期間中でも販売を終了する。

ウェルネットが運営するポータルサイト「OkhoNavi(オホナビ)」と「ぐるっと北海道」で販売し、バス会社の窓口、JR各駅の券売機および「みどりの窓口」では取り扱わない。有効期間は電子チケット上で「利用開始」ボタンを押した時点から起算される。乗降時に利用画面を乗務員や係員へ提示し、北見駅の改札口ではQRコードを使用する。