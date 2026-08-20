西武鉄道は、新宿線の特急レッドアロー号を対象とした「レッドアローサブスクパス」を8月24日から11月2日まで期間限定で販売すると発表した。平日の対象列車に1日2列車まで乗車でき、利用開始日から30日間有効とされている。

「レッドアローサブスクパス」は、日中およびオフピーク時間帯を中心に、全席指定の特急列車を定額で利用できるサービス。購入時に選択したプランの特急料金区間を超えない範囲で、自由に発着駅を指定できる。

特急料金400円区間を利用できるプランを4,000円、400～500円区間のプランを5,000円、400～600円区間のプランを6,000円で発売。一例として400円区間の場合、4,000円プランを購入すると、有効期間中に11回以上の利用で通常の特急料金より安くなる。

利用期間は8月31日から11月30日まで。利用開始日は購入当日から7日先までの平日を対象として選択でき、原則として指定した日から30日間利用できる。11月2日を利用開始日とした場合のみ、11月30日までの29日間となる。スマートフォン専用「EMot オンラインチケット」で販売され、駅や券売機では取り扱わない。

対象となる列車は、新宿線西武新宿～本川越間を走る平日の特急「小江戸」。下りは「小江戸1～21号」と「小江戸41～51号」、上りは「小江戸16～58号」が対象となる。利用当日の5時以降に乗車する列車の時刻、発着駅、座席を指定し、サブスク特急券へ引き換える。満席の場合は引換えを行えない。指定駅の発車予定時刻10分前に引換えを締め切るとのこと。

1日2列車まで利用できるため、往復での利用も可能。乗車の際、サブスク特急券とは別に定期券または交通系ICカードなどの乗車券が必要となる。購入者本人のみ利用でき、土休日や対象外列車では使用できない。