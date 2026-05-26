JR九州は26日、「熊本デスティネーションキャンペーン(熊本DC)」(2026年7～9月開催)に合わせ、熊本県内を周遊できる企画きっぷ3種「くまもっと! 冒険きっぷ」「博多⇔くまもっと! 仲間と冒険きっぷ」「くまもっと! B＆Sみやざききっぷ」について発表した。

「くまもっと! 冒険きっぷ」は熊本エリア内のJR線を周遊できるきっぷとして発売され、利用期間は7月1日から12月31日まで。フリー区間の鹿児島本線大牟田～八代間、豊肥本線熊本～滝水間、三角線宇土～三角間において、快速・普通列車の普通車自由席が乗降り自由となる。特急列車および快速・普通列車の指定席を利用する場合、特急券と座席指定券が別途必要。九州新幹線は利用できない。

JR九州インターネット列車予約で購入する紙のきっぷとデジタル乗車(tabiwa / my route版)の2種類を用意。紙のきっぷは2日間用が大人2,990円・こども1,490円、3日間用が大人3,990円・こども1,990円。販売期間は6月17日から12月29日まで(3日間用は12月28日まで)。利用日の前日まで購入できる。デジタル乗車券は2日間用が大人3,190円・こども1,590円、3日間用が大人4,190円・こども2,090円。「tabiwa」または「my route」アプリ内で購入・利用できる。販売期間は7月1日から12月30日までとされ、利用日当日まで購入できる。

「博多⇔くまもっと! 仲間と冒険きっぷ」は家族や仲間との利用を想定した商品として発売。九州新幹線博多～熊本間の普通車自由席(往復)と熊本エリア内のフリー区間(「くまもっと! 冒険きっぷ」とフリー区間は同じ)を組み合わせたきっぷで、2人以上での利用に限り発売する。販売期間は6月17日から12月29日まで、利用期間は7月1日から12月31日まで。1人あたりの価格は2日間用が大人9,990円・こども4,990円、3日間用が大人1万990円・こども5,490円。発売・受取りはJR九州インターネット列車予約で行う。

全車指定席のバス「B＆Sみやざき」をお得に乗車できる「くまもっと! B＆Sみやざききっぷ」もあわせて発売。設定区間はJR新八代駅から人吉ICまでとされ、発売額は大人1,200円・こども600円。発売期間・利用期間は7月1日から12月31日まで。JR九州インターネット列車予約で購入した「くまもっと! 冒険きっぷ」または「博多⇔くまもっと! 仲間と冒険きっぷ」を持つ利用者に限り購入可能。発売・受取りはJR九州の「みどりの窓口」のみとのこと。