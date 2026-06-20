イカロス出版は、JR・私鉄・第三セクター各社から路面電車まで日本各地の乗り放題きっぷ・フリーきっぷを紹介する『JR＆私鉄完全版 乗り放題きっぷを極める』(A4変型判・112ページ、2,200円)を発売した。

「青春18きっぷ」で利用したい路線を紹介

鉄道各社が発売する乗り放題きっぷやフリーきっぷを活用し、鉄道旅を楽しむためのガイド本として企画された。JR各社の乗り放題きっぷをはじめ、大手私鉄、地方私鉄、第三セクター、路面電車各社のきっぷを地域別に紹介。きっぷの特徴に加え、利用スケジュール、価格、利用エリア、購入方法、使い方などをまとめ、旅の計画に役立つ構成とした。

誌面では、「乗り放題BESTきっぷ」として「青春18きっぷ」「秋の乗り放題パス」「北海道＆東日本パス」「JR東海＆17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」「JR西日本QR2dayパス」「スルッとKANSAI大阪周遊パス」「キュンパス」などを掲載。人気の「青春18きっぷ」で利用したい路線を紹介するほか、乗り放題きっぷを使った具体的な旅のプランも提案する。

エリアごとにおもな乗り放題きっぷを紹介している

乗り放題きっぷを使った旅のプランも提案

『JR＆私鉄完全版 乗り放題きっぷを極める』表紙イメージ

エリアごとに「乗り放題きっぷ」を掲載し、目的のきっぷを探しやすい構成に。会員限定きっぷとして、「大人の休日倶楽部パス」「ハロー! 自由時間 ネットパス」「Tabiwa関西エリアQR1dayパス」も取り上げる。全国各地のシニア向け乗り放題きっぷやファミリーきっぷの解説などもコラムも収録している。