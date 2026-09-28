JR九州は、九州新幹線と西九州新幹線、特急列車を含むJR九州全線の列車に3日間乗降り自由となるきっぷ「旅して応援! 『九州であおう』乗り放題パス」を発売した。大人用1枚の発売につき1,000円を震災復興支援として熊本県へ寄付する。

利用期間は10月1日から12月24日まで。発売期間は12月21日まで(12月22日利用開始分まで発売)とされ、有効期間は連続する3日間となる。発売額は大人2万3,000円・こども3,000円。JR九州インターネット列車予約で取り扱う。

九州新幹線と西九州新幹線、JR九州全線の特急列車、快速・普通列車の普通車自由席に乗降り自由となるほか、日田彦山線BRTも利用できる。普通車指定席を利用する場合は指定席特急券、グリーン車指定席を利用する場合は特急券・グリーン券を別途購入する必要があり、乗り放題パスは運賃部分のみ有効。全車指定席の特急「ゆふいんの森」なども同様となる。小倉～博多間の山陽新幹線、博多～博多南間の博多南線は利用できず、福岡市地下鉄や肥薩おれんじ鉄道など、JR九州以外の路線を利用する場合は運賃等が別途必要となる。

こども用は大人用と同時に購入し、同一行程で利用する場合に限り発売する。大人用の購入者に向けて、熊本駅、鹿児島中央駅、長崎駅、宮崎駅の各駅構内にある対象店舗にて土産品および飲食で総額2,000円以上(税抜)利用した際に使える500円割引券(2枚)も用意する。寄付金は乗り放題パスの販売終了後、JR九州から熊本県へ寄付するとのこと。