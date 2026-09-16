JR北海道は、在来線の普通車自由席が乗降り自由になる「JR北海道 どこ行く? 平日パス」(通称「どこパス」)について発表した。10月26日から11月20日まで平日限定で利用でき、1日間用を5,000円、連続する2日間用を8,000円で発売(こども用の設定なし)する。

「どこパス」はJR北海道の在来線を対象としたフリーパスとして発売。普通車自由席が1日間または連続する2日間乗降り自由となる。連続する2日間用は両日とも平日の場合に限り利用できる。あらかじめ座席の指定を受けることで、1日間用は2回、2日間用は4回まで追加料金なしで特急列車等の普通車指定席も利用可能。指定を受けずに特急列車へ乗車した場合も指定席利用1回とみなし、所定の回数を超えて利用する場合は特急料金等が別途必要となる。

「えきねっと」ウェブサイト限定で販売し、「えきねっとチケットレスアプリ」では購入できない。販売期間は利用開始日の1カ月前から14日前までとされ、1日間用は9月26日から11月6日まで、2日間用は9月26日から11月5日までとのこと。購入したきっぷはJR北海道管内の指定席券売機などで受け取る必要がある。

発売に合わせ、YOASOBIとのコラボレーション企画も実施。札幌駅の「サツエキスーパービジョン」、新千歳空港駅の「エアポートビジョン」でコラボ映像を放映するほか、札幌駅でYOASOBIによる「どこパス」の特別案内放送を行う。JR北海道公式Instagramにて、グルメ情報発信クリエイターと連携し、「どこパス」を活用した釧路エリアのグルメ旅の紹介も行う。専用サイトも公開し、函館および富良野の日帰りコース、富良野・旭川、釧路・帯広を巡る1泊2日のモデルコースなどを紹介する。