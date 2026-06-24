JR東海は24日、期間限定で同社の在来線全線が乗り放題となる「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」を今年も発売すると発表した。EXサービスで熱海～米原間のいずれかの駅まで東海道新幹線を利用する人を対象に、在来線12路線全線を2日間利用できるきっぷとして設定する。

EXサービスで熱海～米原間のいずれかの駅を着駅とする東海道新幹線を予約することが発売条件となり、「LINEからEX」は対象外。JR東海の在来線全線を利用できるが、乗車できる列車は快速・普通列車(普通車自由席)に限られる。新幹線を含む特急列車、急行列車などを利用する場合、運賃・料金が別途必要となる。

発売期間は7月3日から9月6日まで。利用期間は7月18日から9月7日まで。有効期間は連続する2日間。発売額は大人3,900円・こども1,900円。発売は「e5489」(JR西日本ネット予約)のみとされている。EXサービスで対象区間の東海道新幹線を予約し、ログイン後のリンクから「e5489」を利用する場合に限り購入可能。JR東海の駅のきっぷうりばと、「5489サービス」表示のある改札外の券売機で受け取れる。

なお、熱海駅はJR東海の新幹線乗換口にあるきっぷうりばのみで受け取り可能。国府津駅、甲府駅、辰野駅、塩尻駅、猪谷駅、新宮駅では受け取れない。