JR釧網本線維持活性化実行委員会、JR花咲線調査・実証事業協議会、日本航空(JAL)、ウェルネット、JR北海道は25日、道東エリアを3日間乗り放題で利用できる電子チケット「釧網線フリーパス」「地球探索鉄道花咲線フリーパス」を2026年度も期間限定で発売すると発表した。

釧網本線の列車はH100形を使用

「釧網線フリーパス」「地球探索鉄道花咲線フリーパス」ともに道東エリアにおける公共交通の維持・活性化と観光振興に向けた実証事業の一環として販売している。すでに今年度の販売を開始しており、7月1日から利用できる。

「釧網線フリーパス」は、釧網本線の列車が走る釧路～網走間において、快速・普通列車の普通車自由席が3日間乗降り自由とされ、発売額は大人5,400円・こども2,700円。「地球探索鉄道花咲線フリーパス」は、花咲線(根室本線)釧路～根室間において、快速・普通列車の普通車自由席が3日間乗降り自由とされ、発売額は大人4,000円・こども2,000円となる。指定席を利用する場合、別途座席指定券等の購入が必要とのこと。

花咲線の列車はおもにキハ54形を使用して運転される

実証事業の3年目となる2026年度は、これまでの「ぐるっと北海道」「JR北海道 e-Pass」での販売に加え、新たに「JAL MaaS」でも発売(7月1日から販売開始)する。きっぷの受取りが不要な電子チケットとして販売することにより、乗換検索から乗車までスマートフォンで完結でき、利用者にシームレスな移動体験を提供するとしている。

発売期間は2027年2月26日まで。利用期間は2027年2月28日まで。発売期間内であっても、補助金をもとに算定した販売予定枚数が上限に達し次第、販売を終了するとのこと。有効期間は利用開始日から連続する3日間とされている。