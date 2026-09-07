近畿日本鉄道は7日、平日のオフピーク時間帯に名阪特急を利用する人を対象とした「名阪“得”急デジタルきっぷ(平日限定)」を販売すると発表した。

「名阪“得”急デジタルきっぷ(平日限定)」は、近鉄名古屋駅から鶴橋駅、大阪上本町駅、近鉄日本橋駅、大阪難波駅までの区間で利用できる片道乗車券と、対象列車の特急券引換券をセットにしたデジタルきっぷ。発売額は4,180円で、通常より610円お得になる。大人用のみ設定し、「きんてつチケットEモール」で販売する。

大阪難波～近鉄名古屋間を直通する特急列車のうち、始発駅を平日の9時30分から16時30分までに発車する「ひのとり」「アーバンライナー」が対象。大阪方面から利用する場合、大阪難波駅、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅、鶴橋駅のいずれかの駅から乗車し、近鉄名古屋駅まで利用できる。名古屋方面から利用する場合は近鉄名古屋駅から乗車し、鶴橋駅、大阪上本町駅、近鉄日本橋駅、大阪難波駅のいずれかの駅まで利用可能。途中駅での乗降はできない。

利用期間は10月5日から12月18日までの平日のみ。乗車日1カ月前から前日まで購入できる。9月15日から販売開始となり、利用する乗車日を指定して購入する。座席は乗車日1カ月前の10時30分から、乗車列車の発車時刻1分前まで予約できる。「ひのとり」レギュラー車両や「アーバンライナー」デラックス席など、特別車両料金が必要な座席を利用する場合は追加料金が発生する。「ひのとり」プレミアム車両は利用できない。