JR九州は27日、博多駅から大分駅まで「ソニック」などの特急列車、大分駅から由布院駅まで普通列車を利用し、博多～由布院間を移動できる片道タイプの割引きっぷ「こっちでも行けるよ! ゆふいんきっぷ」について、7月1日乗車分からリニューアルすると発表した。

「こっちでも行けるよ! ゆふいんきっぷ」はJR九州インターネット列車予約サービスで発売。現在は駅できっぷを発券する必要があるが、リニューアル後の7月1日乗車分から、新たに「QRチケット乗車」対応とする。予約時に選択することで、駅できっぷを受け取ることなく、スマートフォンなどに表示したQRチケットで乗車できるようになる。

あわせて指定席利用時の取扱いも変更。従来はきっぷ発券後に指定券を受け取る必要があったが、リニューアル後は予約時に指定席を確保できるようになる。新たにグリーン車指定席用も設定する。発売額は現行より値上げされ、普通車用はで大人4,300円・こども2,150円(指定席用・自由席用とも同額)、グリーン車指定席用は大人7,000円・こども4,850円となる。

「こっちでも行けるよ! ゆふいんきっぷ」は博多～大分～由布院間の移動がお得になるきっぷ

現行の発売額とリニューアル後の発売額

6月1日に発売され、7月1日乗車分から利用可能。発売期間・設定期間ともに2027年3月31日までとされている。なお、現在発売している「こっちでも行けるよ! ゆふいんきっぷ」(6月30日乗車分まで)に関して、7月1日以降の乗車日に変更はできないとのこと。