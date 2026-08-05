「体調管理」のニュースまとめ

風邪や肩こり、腰痛といった多くの人が悩んでいる身近なトラブルへの対策から、ガンや脳卒中などの重篤な疾患の予防・治療まで、毎日を健康的に過ごすための情報を幅広く提供しています。専門医が監修したコラムやFPが解説する保険コラムは一見の価値ありです!