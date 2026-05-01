せっかくの休日、大好きなおうちで過ごしたい…しかもできるだけ動きたくない…という人も多いのでは？ 便利なデジタル家電とスマホがあれば、そのような“ズボラ生活”がさらに便利＆快適＆ぐうたらになりますよ。

寝転びながら150インチの大画面で動画やゲームを満喫！

自宅での暇つぶしといえば、動画配信サービスで好きな映画や動画を見るのが定番。スマホでも見られるものの、スマホの小さな画面では迫力に欠けるし目が疲れてしまいます。かといって、最近は薄型テレビを持っていない人も多いのでは？

そこでオススメなのが、圧倒的な大画面で動画やゲームが楽しめるエンタメ向けのXRグラス。このジャンルで新製品を精力的に投入しているVITUREの最新モデルが「VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XRグラス」。名称の通り、人気ゲーム「Cyberpunk 2077」の世界観を再現した特別デザインに仕上がっています。

VITUREのエンタメ向けXRグラス「VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XRグラス」。動画配信やゲームの用途に向く、軽量のXRグラスだ

Cyberpunk 2077の世界観に合わせたネオンイエローの差し色を盛り込んだデザインに仕上げている

専用ケースもネオンイエローで彩られている

画面サイズは最大152インチで、視野角も25度と広く、映画やYouTube動画がケタ違いの大迫力で楽しめました。表示の精細さ、発色のよさ、明るさ、コントラストの高さも文句なしで、大画面テレビやプロジェクターが物足りなく感じるほどです。

特に、装着や接続に手間がかからないのが好ましいと感じました。グラスは眼鏡のようにサッと脱着でき、上部のダイヤルを使えば近視の人も補正してくっきり見ることができます。接続は、iPhoneなどのスマホを付属のUSB Type-Cケーブルで接続するだけでよく、グラスの充電や電源接続、専用アプリのインストールの必要はありません。VRゴーグルは利用するまでの手間がかかることで使わなくなる人が多いのですが、手間がないのは眼鏡型ならではのメリットといえます。

付属のUSB Type-CケーブルでiPhoneなどのスマホと接続するだけで使える。バッテリーは内蔵しないので、充電の手間もない。AirPodsなどのワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使えば、より没入感のあるサウンドが楽しめる

側面にスピーカーを内蔵しており、掛けるだけで迫力のあるサラウンド音声が楽しめます。AirPods Proなどのワイヤレスイヤホンを使えば、ノイズキャンセリングを効かせてさらに没入感のあるサウンドで楽しめます。

VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XRグラスの価格は82,880円。全世界1万台の台数限定で販売し、現在残り50台を切っています。

寝転びながらでも脚の疲れを癒やせるマッサージャー

接客などの立ち仕事だけでなく、座っているオフィスワークでも足腰が疲れてしまうもの。マッサージャーがあれば、好きな映画などを見て頭をリラックスさせている間に体の疲れもほぐせます。

マッサージャーはさまざまな製品がありますが、ズボラ生活に向くのがパナソニックの「はくだけキュッとリフレ EW-RA192」。ズボンをはくように両足を入れるだけで、プロの技術を学習したAIが太ももからふくらはぎまで効率よくマッサージしてくれます。柔らかい素材なので、床に寝転びながらでも、ソファに腰掛けながらでも使えます。椅子に座りながらでも使えるので、オンの時はリモートワークの合間にも疲れを癒やせます。

家庭用の管理医療機器の認証を受けており、脚の疲労回復や血行促進、筋肉の疲れやコリをほぐす効果が期待できます。ひととおりのマッサージが10分で終わる設計なので、サッと終わるのもポイント。使い終わったら、折りたたんだり丸めたりすることで片付けられるのも、使っていない時にジャマに感じる据え置き型マッサージャーにはないメリットです。

EW-RA192の価格はオープンで、Panasonic Store+での価格は49,500円。現在、クーポンコードの入力で4,000円引きで購入できるほか、収納の際に便利なオリジナルホルダーもプレゼントされます。

後付けできるスマホ対応インターホン、人物の接近も知らせてくれる！

スマホで動画やゲームに集中している際、予期せず宅配業者などが家に訪れてインターホンが鳴ると、壁のインターホンまで歩いて応対するのがおっくうに感じるもの。昨今はスマホ対応のインターホンも増えてはいるものの、スマホ非対応のインターホンを使っている人が多いのでは？

そこで便利なのが、後付けできるスマホ対応のインターホン。Arloの「Essentialビデオドアベル（第2世代）」は、スリムボディにカメラと呼び出しボタンを内蔵しており、自宅のWi-Fiに接続して利用する後付け対応モデル。自宅に設置しているインターホンがカメラを搭載していない家庭でも、手軽にカメラ対応にでき、安心感が高まります。

呼び出しボタンが押されたらスマホアプリに通知が来るので、手元のスマホで相手の映像を見ながら応対できます。

この製品が便利なのが、内蔵のカメラでインターホンの前に人物が来たことを検知すると、呼び出しボタンが押されていなくても人物を検知したことの通知が来ること。誰が玄関前にいるのかをスマホで確認できるので、「子どもが学校から帰ってきた」「置き配指定の宅配業者が来た」「誰か知らない人がウロウロしている…！？」ということが分かります。

レンズは約180度のワイドな画角で、訪問者の顔から玄関前に置かれた荷物までしっかりとらえてくれます。置き配を指定した際も、荷物の存在をしっかり確認できます。年間5,000円のサブスクを契約すると、映像がクラウドに録画できるので、置き配の盗難防止にも役立ちます。

電源は内蔵のリチウムイオン充電池で、フル充電すれば4～6カ月使えます。希望小売価格は17,900円ですが、現在AmazonスマイルSaleで11,400円で購入できます。

火加減やかき混ぜの手間なし！ ズボラでも本格料理できる自動調理鍋

家でゴロゴロしていても、お腹はしっかり空いてしまいます。たとえズボラ生活でも、食事だけはインスタント食品ではなくちゃんとしたものを料理して食べたい…というこだわりを持つ人は少なくないでしょう。しかし、火加減のチェックやかき混ぜなど、たとえ簡単な料理でもキッチンに張り付かなければなりません。

ズボラ生活でもしっかり料理できると人気が高まっているのが自動調理鍋です。必要な材料を入れてセットするだけでよく、途中で火加減の調整やかき混ぜる必要はありません。上下2段でそれぞれ異なる料理が作れる機種ならば、副菜も手間なく作れちゃいます。

自動かき混ぜだけでなく、圧力調理にも対応したパナソニックの自動調理鍋「オートクッカー ビストロ NF-AC1000」（写真：石井和美）

現在人気の調理家電なので、パナソニックの「オートクッカー ビストロ」やシャープの「ヘルシオ ホットクック」、ティファールの「ラクラ・クッカー」など、各社から多くの製品が登場しています。写真で紹介した「オートクッカー ビストロ NF-AC1000」のPanasonic Store+での価格は74,250円。ズボラではない人にとっても、日々の料理の手間が省けるのは間違いなので、チェックしてみてください。