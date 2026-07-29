看護師の職場ストレスの原因は? 限界間近で「やばい」と感じる前に整理すべきことを紹介

最初に結論： 看護師の職場ストレスは、人間関係だけが原因ではありません。調査では「職場の人間関係がよい」と感じる看護師が56.3%いる一方、「仕事そのものに満足している」は37.0%、職場の総合満足度も39.9%にとどまりました。業務量や給与だけでなく、達成感や承認、成長実感など複数の要因が重なることで、「人間関係は悪くないのに仕事がつらい」と感じることがあります。大切なのは、何がストレスになっているのかを整理し、今の職場で改善できることと、環境を変えることで改善できることを切り分けて考えることです。 記事の重要ポイント： 1： 職場の人間関係を「よい」と評価した看護師は56.3%で最多。一方、「仕事そのものに満足している」は37.0%、職場の総合満足度も39.9%にとどまり、人間関係の良さだけでは職場への満足につながらない実態が見えてきました 2： 職場の総合満足度と最も強く相関していたのは「仕事そのものへの満足」で、相関係数は0.65でした。さらに仕事への満足は「達成感」「周囲からの承認」「成長実感」と強く関係しており、仕事を通じて得られる実感も職場ストレスを考える重要な要素です 3： 「成長実感がある」と回答した看護師は29.5%にとどまりました。忙しさのなかで学ぶ時間が取れない、同じ業務の繰り返しになる、将来のキャリアを描きにくいといった状況も、職場へのストレスにつながる可能性があります 4： 職場に「満足していない」と回答した割合は、在籍3年未満では24.2%、3～10年未満では29.9%、10年以上では36.1%でした。経験を積むほど責任や業務量、後輩指導などの負担が増えることもあり、長く働けば自然に職場への満足度が高まるとは限りません この記事でわかること 看護師の現在の仕事・職場に対する評価ランキング

「人間関係は悪くないのにストレスを感じる」理由

職場満足度と「達成感」「承認」「成長実感」の関係

在籍期間によって職場への不満がどう変化するのか

職場ストレスが限界に達する前に整理しておきたい3つのポイント

「人間関係は悪くないのに辞めたい」「ストレスを感じたら転職すべき?」など、よくある疑問への回答

「人間関係は悪くないのに、なぜこんなにストレスを感じるのだろう?」――。そのような悩みを抱えているのはあなただけではありません。

医療機関などの経営者・管理部門担当者向けの採用支援サイト「メディカルサポネット」が看護師の勤務実態や経済状況、離職・転職意向などをまとめた「看護師白書2026」によると、「職場の人間関係は良い」と感じている看護師が半数を超える一方で、「仕事そのものに満足している」と答えた人は4割未満でした。

つまり、人間関係には満足しているけれど毎日ストレスを感じ、その結果として「このまま働き続けていいのだろうか」と悩んでいる看護師は少なくないということです。

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看護師がどのようなストレスを抱えているのかを紐解いていきます

本記事では、職場ストレスの本当の原因をデータから読み解き、「なぜ辞めたくなるのか」「どのような環境が満足度を左右するのか」を詳しく解説します。

看護師の「仕事・職場への評価」ランキング

看護師人材紹介サービス「マイナビ看護師」に登録している会員373名に「仕事・職場への評価」を聞いたところ、ランキングは以下のようになりました(※複数回答可)。

1位:職場の人間関係がよい(56.3%)

2位:休日や勤務時間などの労働条件に満足している(48.3%)

3位:あたえられている責任の重さがちょうどよい(45.8%)

4位:達成感がある(37.5%)

4位:周囲からの承認機会がある(37.5%)

6位:仕事そのものに満足している(37.0%)

7位:福利厚生に満足している(30.8%)

8位:成長実感がある(29.5%)

9位:給与に満足している(28.2%)

仕事・職場への評価では、「職場の人間関係がよい」が56.3%で最も高く、次いで「休日や勤務時間などの労働条件に満足している」が48.3%、「あたえられている責任の重さがちょうどよい」が45.8%となっています。

仕事・職場への評価を年代別でみると、20代で「達成感がある」「周囲からの承認機会がある」「成長実感がある」が全体より高く、仕事を通じた成長や評価を感じやすい傾向があります。

看護師が考える仕事や職場に関する評価スコア

一方、総合満足度の「満足・計」は39.9%にとどまり、「不満・計」も28.2%あるため、個別項目では一定の評価を得ているものの、総合的な満足には改善の余地があると考えられます。

職場に満足している割合は4割未満にとどまっています

看護師の職場ストレスの原因は「人間関係」だけではない

この数字からわかるのは、人間関係に満足している人でも、仕事全体には満足できていないケースが多いということです。つまり、

「人間関係が良い」→「仕事は嫌いではない」→「それでも毎日疲れる」→「このままでいいのか不安になる」

という状態は、決して珍しいものではありません。「人間関係さえ良ければ働き続けられる」という単純な話ではなく、仕事そのものの負担や評価、働き方など、複数の要因が重なって職場ストレスを生み出していると考えられます。

職場での会話やチームワークに大きな問題がなくても、「頑張っても評価されない」「業務量に対して給与が見合わない」「毎日忙しく達成感を得られない」「将来のキャリアが見えない」というような状況が続くとストレスは積み重なっていきます。

これらの悩みは、一つひとつは小さく見えても、積み重なることで「もう辞めたい」という気持ちにつながります。そのため、「人間関係は悪くないのにストレスを感じる」という感覚は、自分だけの問題ではなく、多くの看護師に共通する実態だといえます。

人間関係は良いのに満足できない理由

職場ストレスを考えるうえで重要なのは、「人間関係」と「職場満足度」は同じではないという点です。上記データでは、人間関係が比較的良好であっても、仕事そのものへの満足度は大きく伸びていないことがわかっています。これは、人間関係だけでは仕事への充実感を支えきれないことを示しています。

職場満足度を下げる要因

例えば、次のような状況は人間関係とは別にストレスを生みます。

毎日残業が続く

人手不足で業務量が多い

責任だけが増えていく

給与への納得感がない

キャリアアップの実感がない

どれだけ同僚との関係が良好でも、こうした状態が続けば「この仕事を続けたい」という気持ちは弱くなります。特に看護師は、命を預かる責任が大きい仕事です。精神的な負荷だけでなく、体力的・時間的な負担も重なりやすいため、人間関係だけではカバーしきれないストレスが存在します。

職場満足度を左右する本当の要因とは

では、看護師が「この職場で働き続けたい」と感じるかどうかは、何によって決まるのでしょうか。「看護師白書2026」では、仕事そのものへの満足度と各要素の関係を分析した相関分析が行われています。その結果、職場満足度に最も強く影響していたのは、「仕事そのものへの満足」でした。

職場の総合満足度と仕事・職場への評価の相関関係を調べたところ、仕事・職場への評価の中で職場の総合満足度と相関が高いのは、「仕事そのものに満足している」で0.65と強い相関が見られました。続いて「あたえられている責任の重さがちょうどよい」で0.58となっています。

総合満足度への相関が最も強かった「仕事そのものに満足している」は、仕事・職場への評価の中では、「達成感がある」(0.65)、「周囲からの承認機会がある」(0.56)、「成長実感がある」(0.55)などとの相関が強いです。

つまり、人間関係が良いこと以上に、

「今日も役に立てた」

「頑張りを認めてもらえた」

「以前より成長できている」



という実感があるかどうかが、職場満足度を大きく左右していました。

これは、「職場ストレス=人間関係」というイメージとは異なる結果です。仕事を続けるうえで大切なのは、安心して働ける環境だけでなく、自分の努力が認められ、前向きに成長できる実感を持てることなのです。

達成感・承認・成長実感がストレスを左右する

上述したように、「看護師白書2026」の相関分析では、職場満足度を左右する最大の要因は「仕事そのものへの満足」であることがわかりました。そして、その仕事への満足を支えているのが、「達成感」「周囲からの承認」「成長実感」という3つの要素です。

人間関係が良くても、「頑張っても評価されない」「毎日同じ仕事の繰り返しで成長を感じられない」といった状態では、仕事への満足度は高まりにくくなります。

逆に、忙しい職場であっても、「患者さんや同僚から感謝される」「上司が努力を見てくれている」「新しい知識や技術が身に付いている」という実感がある職場では、ストレスを感じながらも前向きに働き続けられる人が少なくありません。

成長を実感できないこともストレスになる

仕事や職場に関する評価スコア調査では、「成長実感がある」と回答した割合は29.5%と、評価項目の中で最も低い結果となりました。これは、多くの看護師が

毎日忙しく学ぶ時間がない

同じ業務の繰り返しになっている

将来のキャリアが描きにくい

と感じていることを示しています。仕事に慣れてくるほど、「できること」が増える一方で、新しい挑戦や学びの機会が減ってしまう職場も少なくありません。

その結果、「このままで成長できるのだろうか」という漠然とした不安が、ストレスにつながっていきます。

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在籍期間が長いほどストレスが増える理由

職場ストレスは、新人だけの悩みではありません。上記の職場の総合満足度調査では、在籍期間が長くなるほど職場への不満を感じる割合が増える傾向も示されています。

職場の総合満足度に対して「満足していない」と回答した割合は、「3年未満」では24.2%でしたが、「3年～10年未満」では29.9%、「10年以上」では36.1%と実に3人に1人以上が不満を抱いている計算になります。

経験を積めば仕事に慣れる一方で、「任される業務が増える」「後輩指導の負担が大きくなる」「責任だけが重くなる」「周囲との比較が増える」など、新たな負担も生まれます。そのため、「長く働けば自然に満足度が上がる」というわけではありません。

ベテランほど「責任」と「期待」が増える

在籍期間が長くなると、職場では頼られる場面が増えます。しかし、「責任は増えた」「仕事量も増えた」「でも給与や評価はあまり変わらない」という状況では、「頑張っても報われない」という感覚が強くなります。

新人時代とは異なる種類のストレスを抱える人が多いことも、今回の調査結果から読み取ることができます。

職場ストレスが限界に達する前に整理したい3つのポイント

「毎日ストレスを感じる」「このまま働き続けていいのかわからない」と思ったときは、感情だけで判断するのではなく、自分の状況を整理してみることが大切です。

ストレスの原因は人間関係ですか? それとも仕事そのものですか?

まずは、自分が何に最もストレスを感じているのかを整理してみましょう。例えば、

人間関係

業務量

給与

評価

将来への不安

など、複数の要因が重なっていることも少なくありません。原因を切り分けることで、「職場を変えるべきか」「働き方を見直すべきか」が見えやすくなります。

今の職場で改善できることはありますか?

ストレスの原因が明確になったら、それが現在の職場で改善できるものなのかを考えてみましょう。例えば、

配属異動を希望する

上司へ相談する

働き方を調整する

などで改善する場合もあります。一方で、「何度相談しても変わらない」「組織全体の問題だ」と感じるのであれば、それも今後の働き方を考える重要な判断材料になります。

自分が働き続けたい職場に必要な条件は何ですか?

ストレスを減らすためには、「辞めたい理由」だけでなく、「次にどんな職場で働きたいか」を考えることも大切です。例えば、

人間関係を重視したい

残業が少ない職場がいい

教育体制が整っている病院で働きたい

キャリアアップできる環境がいい

など、自分が優先したい条件を書き出してみると、転職する場合にも後悔しにくくなります。「辞めること」を目的にするのではなく、「自分が安心して働ける環境を選ぶこと」を目的に考えることが大切です。

看護師の職場ストレスに関するFAQ

ここでは、看護師の職場ストレスに関する悩みを一問一答形式でまとめました。

Q. 看護師の職場ストレスは人間関係が原因なのでしょうか?

必ずしもそうではありません。「看護師白書2026」では、人間関係を良いと感じる看護師は56.3%いる一方で、仕事そのものへの満足度は37.0%にとどまりました。業務量や評価、成長実感などもストレスに大きく影響しています。

Q. 「人間関係は悪くないのに辞めたい」と思うのはおかしいですか?

いいえ。その感覚は珍しいものではありません。達成感や承認、成長実感が得られない状態が続くと、人間関係とは別の理由で職場への満足度が下がることがあります。

Q. 長く働くほどストレスは増えるのでしょうか?

調査では、在籍期間が長くなるほど不満を感じる割合が高くなる傾向がみられました。経験を積むことで責任や業務量が増え、新たなストレスを抱えるケースもあります。

Q. 職場ストレスを感じたらすぐ転職した方がいいですか?

必ずしもそうではありません。まずはストレスの原因を整理し、現在の職場で改善できることがあるかを考えることが大切です。その上で、自分に合った働き方や職場環境を検討すると、より納得感のある選択につながります。

Q. 職場ストレスを減らすために今できることはありますか?

まずは、自分が何にストレスを感じているのかを書き出してみましょう。「人間関係」「仕事量」「給与」「評価」「将来への不安」など、原因を整理することで、改善に向けた行動を考えやすくなります。

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まとめ

「人間関係は悪くないのに、なぜか毎日ストレスを感じる」という悩みは、決して珍しいものではありません。「看護師白書2026」では、56.3%が職場の人間関係を良いと評価している一方で、仕事そのものへの満足度は37.0%にとどまりました。また、仕事への満足度には「達成感」「承認」「成長実感」が強く関係しており、人間関係だけでは職場ストレスを説明できないことが明らかになっています。さらに、在籍期間が長くなるほど不満を感じる割合も高くなっており、経験を積むことで新たな負担や責任が生まれる実態もうかがえます。

もし今、「理由ははっきりしないけれど、このまま働き続けるのがつらい」と感じているなら、その感覚を無理に否定する必要はありません。大切なのは、自分が何にストレスを感じているのかを整理し、その原因が現在の職場で改善できるものなのか、それとも新しい環境を考えるべき段階なのかを見極めることです。

「なんとなくつらい」という気持ちにも、必ず理由があります。その理由を知ることが、自分らしく働き続けるための第一歩になるでしょう。

出典:「看護師白書2026」(マイナビ メディカルサポネット)

調査時期:2026年2月19日～2026年3月16日

調査対象:「マイナビ看護師」会員

調査数:406名

調査方法:インターネットログイン式アンケート

