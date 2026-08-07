星野リゾートでは、「リゾナーレ熱海」「星野リゾート トマム」にて、花火大会や特産品をモチーフにした夏限定のアフタヌーンティーを開催中。「星のや軽井沢」では、緑豊かな避暑地で睡眠不足を解消し、リラックスできる安眠プログラムを提供している。

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は9月30日まで、花火に包まれているかのような空間デザインの「和食ダイニング 花火」にて、熱海海上花火大会をテーマにした「花火アフタヌーンティー」を開催している。花火大会のフィナーレ「ナイアガラ」をイメージした華やかなスタンドに、花火を表現したマカロン、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しめるチーズケーキなどを並べて提供。花火の移ろう色彩を表現したフローズンモクテルも味わえる。

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)では8月31日まで、北海道産のとうきびを主役に据えた「とうきびアフタヌーンティー」を開催中。北海道が生産量日本一を誇るとうきびを、すべてのフードとドリンクに使用している。川のせせらぎが聞こえるデッキで、まるでコーンポタージュのような味わいのシュークリームやスムージー、とうきびにトマム牛乳を合わせたとうきびラテ、麦わら帽子を表現したムースなどが楽しめる。

星野リゾート トマム「とうきびアフタヌーンティー」

「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)では8月31日まで、避暑地・軽井沢の緑陰と涼風で至福の安眠へ誘う「軽井沢 眠りの逗留 -夏-」を開催している。体内時計に着目したプログラムで、食事は心身の覚醒を促し、心地良い眠りを誘う「快眠食」を提供。森林浴で安眠に繋げる「緑陰巡り」や、専門スタッフが調製する枕・セルフメディケーションウェア・入浴で「最高の眠り」をサポートする。