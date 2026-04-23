働く場所がオフィスから自宅やカフェへと広がった今、見直されているのが「長時間座る椅子」の重要性です。PCやディスプレイにはこだわっていても、椅子は後回し――そんな方も多いのでは。今回は電動で背中にフィットすると話題の『LiberNovo Omni』を、マイナビニュース パソコンジャンル編集長の笠原が蔦屋家電＋で体験してきました。

背骨のカーブにフィットする電動エルゴノミクスワークチェア

『LiberNovo Omni』 （リベルノヴォ オムニ）は、元世界大手ロボットメーカー出身の技術者集団が開発した電動エルゴノミクスワークチェア。8枚のフレキシブルパネルと電動ランバー機構からなる「フレックスフィットバックレスト」が背骨のS字ラインに追従するように変形し、背中全体を包み込むように支えます。約5分で背中をほぐす「Omniストレッチ」、最大160°の4段階リクライニング、広可動域のアームレストなど多彩な機能を搭載し、「iFデザインアワード 2026」（Product Design – Beauty/Wellness部門）も受賞しています。

「粘度の高いオイルに入っているような感覚」に衝撃！

今回、マイナビニュース パソコンジャンルの笠原編集長がやってきたのは、二子玉川 蔦屋家電1階にある「蔦屋家電＋」。ここで、実際に『LiberNovo Omni』を体験できるのです。

― 二子玉川 蔦屋家電とは？ ―

2015年、二子玉川ライズ・ショッピングセンター内に「ライフスタイルを買う家電店」をコンセプトにオープンした複合型店舗。家電だけでなく、本や雑貨、インテリアまで暮らしのテーマごとに売場が構成され、専門知識を備えたコンシェルジュが製品選びをサポートします。1階の「蔦屋家電＋」では、世界中のユニークなプロダクトやサービスをいち早く体験でき、『LiberNovo Omni』もここで座ることが可能です。

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― さっそく体験！ ―

『LiberNovo Omni』に腰を下ろした笠原編集長。まずは左手のアームレストにあるバックレストのボタンを押してみました。背もたれがゆっくり動き出し、背中のラインをなぞるように形を変えていきます。まるで、椅子のほうが体に合わせてついてくるような感覚です。

笠原編集長 すごく粘度の高いオイルの中に入っているような感覚。お尻から首まで全部支えられていて、上半身の重さが腰にかかっている感じがしません。一般的なランバーサポートは腰の一点で支えるけど、これは全面で支えてくれるんですね。

一般的なワークチェアのランバーサポートは、腰椎部分をぐっと押し返すことで荷重を支える仕組み。一方で『LiberNovo Omni』は、8枚のフレキシブルパネルが背中全体に追従して体圧を分散するため、特定の一点に負担が集中しにくい構造になっています。しかも、このパネルは電動で無段階調整できるため、自分の背中にフィットする角度を簡単に見つけることができます。

笠原編集長 スポーツカーのシートくらいのサポート力がありますね。ゲームとも相性がよさそうです。ゲームパッドなんか特に向いていると思います。10時間は座り続けられますよ！

『LiberNovo Omni』が力を発揮するのは、背中や腰だけではありません。ヘッドレストも上下・前後・角度を調整でき、通気性素材で蒸れにくい仕様です。

笠原編集長 首まわりも楽ですね。長時間作業すると首がつらくなる人は多いと思うんですが、ここまで支えられると全然違います。

さらにアームレストの可動域の広さも大きな特徴です。前後・左右・上下・角度の4方向に調整可能で、最大100mmのスライド幅を確保しています。内側にも傾けることができるため、肘を閉じて作業したい人にもぴったり。キーボードやマウスの快適な位置は人それぞれですが、『LiberNovo Omni』ならそうした幅広い好みに対応できるのです。

笠原編集長 これだけ細かく位置を追い込めるアームレストは、これまであまり出会ったことがありません。内側に倒せるのもいいですね。私のようなトラックボール派にはかなり相性がいいです。

4段階のリクライニングで、ベッドのようなくつろぎ感

バックレストのリクライニングも、4段階と充実。105°、120°、135°、160°と切り替えられます。休憩を取りたければ、リクライニングを操作してバックレストを思い切り倒すだけ。首から背中、腰を包み込んでくれる『LiberNovo Omni』だからこそ、無理のない体勢で体を休められます。

笠原編集長 よく椅子で休もうとして、お尻がずり落ちそうになることがありますが、腰に負担がかかるんですよね。この『LiberNovo Omni』は背中からお尻にかけて自然に固定されるから、まるでベッドの上で寝ているみたい。しかも手が使えるから、このままキーボードも打てる。寝ながら仕事するという夢が叶いますね（笑）。

座ったままリフレッシュできるOmniストレッチ

続いて体験したのが電動ストレッチ機能「Omniストレッチ」。背もたれが最大50mmの深さでゆっくり前後に動き、約5分間かけて背中をやさしく伸ばしてくれます。マッサージチェアのように揉んだり叩いたりするのではなく、背骨に沿ってじわっと伸ばすような心地よい動きが特徴です。

笠原編集長 これはいいですね。マッサージチェアのように刺激が強すぎるわけではなく、背骨に沿ってゆっくり伸ばされる感じ。集中が切れかけたタイミングで使うと、そのまま作業に戻れるのがいいですね。

デスクワークでは、こまめに立ち上がってストレッチするのが理想です。けれど集中しているとつい忘れがちですし、わざわざ作業を中断するのも億劫。座ったままリフレッシュできるOmniストレッチは、長時間作業する人にとって心強い機能です。

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さまざまな技術と工夫が詰まった、次世代のワークチェア

1日のうち、私たちはどれだけの時間を椅子の上で過ごしているでしょうか。リモートワークが定着し、在宅で長時間PCに向き合う人にとって、椅子は最も体に触れている時間の長い道具と言えます。それなのに、PCやモニターと比べると椅子はどうしても投資の優先度が下がりがち。「とりあえず座れていれば問題ない」と思っている方も多いはずです。

しかし、合わない椅子を使い続けることで蓄積する肩・腰・首への負担は、日々の作業効率にも、長期的な体のコンディションにも確実に影響します。逆に言えば、椅子をアップグレードするだけで毎日の生活の質が大きく向上する可能性がある、ということでもあります。

『LiberNovo Omni』には、電動機能に加え、さまざまな技術が搭載されています。たとえば、姿勢を変えるたびに背もたれ・座面・アームレスト・ヘッドレストが連動して追従する「ダイナミックサポート」機構は、意識することなく全身の動きが楽になるようサポートします。また、座面には部位ごとに硬さを変えた「マルチ密度クッション」を採用しており、後部はしっかり、前部はやわらかく仕上げています。これにより、太ももへの圧迫を軽減しつつ安定感も維持できるのです。

電源まわりは、2,200mAhの着脱式バッテリーを採用し、USB Type-Cで充電可能。通常使用なら最大約30日もつコードレス仕様で、足元のコードが邪魔になることもありません。カラーはスペースグレー、ミッドナイトブラック、モスグリーンの3色展開で、どんな部屋にもなじみやすいラインナップとなっています。さらにフレームは5年・電子部品は2年の長期保証が付帯しており、安心して長く使うことができます。

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実際に座って体験できる店舗はこちら！

今回体験した蔦屋家電＋での展示は5月6日までですが、以下の店舗でも展示予定です。

ぜひ店舗に足を運んで体験してみてください。

＼ 展示予定スケジュール ／ ▼蔦屋書店/TSUTAYA BOOKSTORE TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

∟2026年3月2日～12月31日



梅田 蔦屋書店

∟2026年6月1日～12月31日



六本松 蔦屋書店（福岡）

∟2026年7月14日～12月31日



▼LIVING HOUSE LIVING HOUSE コクーンシティさいたま新都心店



LIVING HOUSE アーバンドックららぽーと豊洲店



LIVING HOUSE イオンモール豊川店



LIVING HOUSE なんばパークス店

∟2026年4月3日〜12月31日



生活・仕事のパートナーとなるような製品を届けたい――そんな思いで作られた『LiberNovo Omni』は、座っている時間の質を大きく変えてくれるワークチェアです。デスクワーカーはもちろん、プライベートで椅子に長く座る人、腰を据えてゲームを楽しみたい人には強い味方となるはず。笠原編集長も感動したその座り心地、ぜひ店舗に足を運んでご自身で確かめてみてください。

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