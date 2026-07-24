オトコの悩みを全包囲? メンズサプリ「セラバスD6」の開発者に直撃

男性的な活力サポートのためにサプリを検討しても、合うものがわからない。

そんな声を受け、男性ヘルスケアブランドのナイトプロテインからトータルケアサプリ「セラバスD6」が登場!

男性特有のお悩みから日々の活力、休息のための適切な栄養補給まで、幅広く対応できる万能スペックをご紹介。

オールインワンサプリメント「セラバスD6」とは

セラバスD6は「360度全方位型のオトコ創り」をコンセプトに、男性のコンディションを6つのメカニズムでサポートしています。

その大きな特徴は何といっても、ブースター系素材によるアグレッシブなアプローチから、休息に適した栄養補給まで万能にサポートしているところです。

Tブースター系素材の「テストサージ」、いわゆるNO系素材の「フィトノックス」、多忙な男性と相性の良い「ベネトロン®」と「GABA」、質の高い休息を心がけている男性と相性の良い「グリシン」、「クロセチン」、栄養のデリバリーサポート「アストラジン」と「バイオペリン®」という、6つのメカニズムで、男性のコンディションを最適化させます。

セラバスD6はすべてを1つで補いたいというニーズに応える、非常に稀有なオールインワンサプリメントです。

「セラバスD6」開発秘話――既存の製品とどこが違うのか

他に類を見ない全方位型サプリメントのセラバスD6は、どんな経緯で開発され、どんな人におすすめなのでしょうか。

今回はセラバスD6の開発に携わったナイトプロテインの関川裕大氏に、その特徴や開発秘話を伺いました。

関川氏はサプリの専門資格・NRサプリメントアドバイザーや正しい睡眠習慣や健康管理指導を行うことができる上級睡眠健康指導士を保有し、専門的な見地からナイトプロテインのサプリ開発に携わっています。

その豊富な知識から、自社メディアでの情報発信のみならず『月刊ボディビルディング』でテストステロンについて解説する連載も執筆しています。

セラバスD6は既存製品と何が違う?

――ナイトプロテインでは、すでに数多くの男性向けサプリをリリースされています。なぜ、類似の男性向けサプリであるセラバスD6をリリースされたのでしょうか。

ナイトプロテインには、男性向けのトータルケアサプリから特定の目的に特化した製品まで、数多くあります。そのユーザーの皆さんをはじめ、多くの悩んでいる方をカウンセリングしていくと、男性特有のお悩みを抱えている方の多くが、実は日々のモチベーションやメンテナンスに関するお悩みも同時に抱えていることが多いとわかってきました。

既存製品の多くはより直接的な対策を重視した設計の製品が多かったところ、間接的に重要となる部分も対策できなければ根本的な解決にならない方もいらっしゃる。そのように考えて、より広範囲の課題を1製品で網羅できるソリューションを提供したかったのが開発のきっかけです。

特に30代以降の男性に多いのですが“なんだかスッキリとしない” ”以前よりも気力を保つのが難しい”という、漠然としたコンディションの物足りなさに悩まれる方が多くいらっしゃいます。そんな言語化しにくい、複合的な課題に応えられるようなサプリを作りたいと考えました。

――たしかに、現代はコンディショニングに課題を感じられている男性が特に多いように思います。男性特有のお悩み対策はどのように進めていくべきでしょうか?

特に30代以降の男性は同棲や結婚、子どもの誕生などライフステージの変化が起こりやすい年代でもあります。仕事や家族のために睡眠時間を削る、新しい生活に適応するため無理をするといった場面はどうしても生じるでしょう。

身体に負担がかかると、やはりサプリメントの利用に関係なく体内の重要な物質のバランスがどんどん乱れてしまいます。

だからこそ、サプリメントを飲むだけで全て解決というのは非現実的です。

本気で課題に向き合いコンディションをつくるためには、年齢に応じた適切な栄養補給や、睡眠・ストレスのケアの取り組みなど、総合的に整える意識が必要になります。

セラバスD6の全方位性を創り出す成分設計

――次はセラバスD6の成分についてお聞きします。メンテナンス系の成分まで網羅されているとのことですが、どのような配合成分が関与しているのでしょうか。

まず、多忙な男性のメンテナンスをサポートする素材として「ベネトロン®」と「GABA」を採用しました。この2つの素材はそれぞれ1つずつでも有用とされていますが、相性が非常に良いことが知られているんです。実際に同時摂取をさせて有用性を判断した試験データも存在します。

また、休息の質にこだわりたい男性と相性の良い「クロセチン」も配合しています。

「クロセチン」は分子が非常に小さいために、血液脳関門を通過できるという珍しい性質をもちます。血液脳関門とは脳が持つバリア機能のことで、一般的なサプリメントの素材は通過できず脳に到達できない成分も多いのです。一方、クロセチンは身体の隅々までいきわたることが確認されています。これが深くアプローチできる理由のひとつです。

――メンテナンスについてはベネトロンやGABA、クロセチンが活躍してくれそうですね。より直接的なTブースターやNO系素材も含まれていると聞きましたが、詳しく教えていただけますか。

もちろん、ブースター系の素材にも徹底的にこだわりました。グレクニンという特殊なサポニンを80%濃度で保有するTブースター系素材「テストサージ」と、PNSテクノロジーと呼ばれる技術で製造された新しいNOブースター素材「フィトノックス」をダブルで採用しました。

また、これらの成分を無駄なく取り入れていただくために、栄養デリバリーサポート成分として「アストラジン」や「バイオペリン®」も配合しています。

――まさに万能型サプリというイメージですね。開発するうえでこだわった点などはありますか?

正直、かなり苦労はありました。特に価格に関しては、悩んだポイントのひとつです。TブースターやNOブースターに加えてメンテナンス系の成分を採用すると、やはり既存製品の比にならないコストがかかってしまいます。

それでも、できるだけ手に取りやすい価格で提供できるよう、素材の厳選や海外のサプライヤーとの交渉に力を入れました。実際に海外の原料メーカーの責任者と対面で打ち合わせをしたこともありましたね。

――どんなサプリを作って、どう届けたいか、海外の取引先にも熱意をもって交渉を続けられたことがうかがえます。コスト以外でのこだわりはいかがですか。

摂取後、比較的短い期間でご実感いただけるようこだわって素材を採用しているところでしょうか。

一般的には2〜3カ月程度の継続摂取をさせる試験データが多い中、弊社のサプリメントで使用している成分は、比較的短期間で実感いただいたデータが存在しています。

よくサプリメントは「3カ月くらい継続するのがおすすめ」と言われていますが、実際のところそんなに長く待てる方ってなかなかいらっしゃらないと思います。

もちろん、個人差はありますが、ごく小さな兆しでもできるだけ早く実感していただけることで、モチベーションを上げることができますから。

セラバスD6はどんな人におすすめ? 摂取方法・推奨量は?

――これだけ万能にいろいろな素材が配合されていると、体への負担も少し心配なのですが、その点はいかがでしょうか。

もちろん、安心して毎日お飲みいただけるように、体への負担や安全性に関しては徹底的にこだわっています。セラバスD6は医薬品ではなくサプリメントです。医薬品指定成分は一切入っておりません。日本のガイドライン基準に従って作られていますし、それぞれの素材の試験データを参照して、体に負担が発生していないものしか採用していません。

配合している成分は、すべて食品として認められている安全性の高い素材を厳選しています。

例えばテストサージはフェヌグリーク種子から抽出したエキスですが、カレーのスパイスなどにも使われているものです。

フィトノックスもザクロ、モリンガ、ブラックジンジャーといったスーパーフードと呼ばれるような食べ物が由来です。

こういった実績がある食品からできていることをご覧いただけると、安心していただけるのではないでしょうか。

――セラバスD6は、どのような悩みを持つ人におすすめでしょうか。

年齢とともに生活の変化が生じ、複合的なお悩みをどうにかオーバーホールしたいと考える30〜40代以上の男性には特におすすめです。

また、Tブースター系などの単一素材のサプリメントを飲んでみたものの、いまいち実感を得られなかった方、他にも様々なコンディショニングサプリを取り入れたけど体感が今ひとつという方にもぜひ試してほしいです。

セラバスD6は、オールインワン設計なので、届いていなかった根本原因にもアプローチすることができます。

セラバスD6の効果は? 体験者の声を紹介

実際にセラバスD6を使っているユーザーの口コミには、どのような声が寄せられているのでしょうか。製品レビューやSNSの書き込みをチェックしてみました。

男性特有の悩み対策で利用。今までTブースターを個別で使っていた時とは比にならない実感を得られて大満足!

もともとは男性の相談しづらい悩み対策だったのですが、1日の始まりが快適になりました。今まで 日々のメンテナンス をおろそかにしていたのを思い知らされる結果でした。

をおろそかにしていたのを思い知らされる結果でした。 マカ、亜鉛、ビタミンD、トンカットアリなど7種類ぐらい男のサプリを飲んでいたところ、セラバスD6を知ってから1つで済んで非常に助かっています。しかも実感力は個別で飲んでいた時よりも高いぐらい。

GABAとかテアニンのサプリを試していたけど今ひとつで、最後の望みをかけてセラバスD6に切り替えたところ大正解でしたね。自分に足りていなかったのはTブースターだったのかもしれません。これを飲んでおけば間違いないって感じが気に入っているのでリピします。

セラバスD6の配合素材を紹介

セラバスD6の6つのメカニズムとその素材をご紹介していきます。

●メカニズム(1) Tブースター

テストサージ

カレーのスパイスにも使用されるフェヌグリーク種子から抽出したエキス。グレクニンと呼ばれる特殊なサポニンを80％濃度で規格化している。

●メカニズム(2) NOブースター

フィトノックス

ブラックジンジャー、モリンガ、ザクロという3種のスーパーフードを、PNSテクノロジーと呼ばれる手法で三層構造にしている先端素材。

●メカニズム(3) リラクゼーション

ベネトロン®

ラフマを原料にヒペロシドとイソクエルシトリンを規格化した素材。少量でもパフォーマンスを発揮し、GABAとの相性が非常に良いことで知られている。

GABA

体内でも生成されており、多忙な男性をサポートしてくれる、ストレス社会で戦う現代人の心強い味方になる成分。

●メカニズム(4) モードスイッチング

グリシン

タンパク質を構成し、体内でも働くアミノ酸の一種。

●メカニズム(5) ディープレスト

クロセチン

クチナシ由来のごくわずかに採取される黄色い色素成分。休息に着目する男性と相性が良い。

●メカニズム(6) デリバリーサポート

アストラジン

サプリの摂取効率を最大化する目的で開発された特許素材。キバナオウギと田七人参を1:1で配合。

バイオペリン®

黒コショウにわずかに含まれる希少成分ピペリンを95％まで高濃度化。バイオアベイラビリティをサポート。

LINE相談サービスの紹介

ナイトプロテインは、サプリメントメーカーの枠を超えた、男性の健康を多角的に支援しているヘルスケアカンパニー。WEBメディアの運営やテストステロン分析サービス提供のほか、専門家が一人ひとりのお悩みに回答するLINE相談サービスまで提供しています。

どのような相談ができる? 実際の相談の様子をご紹介

LINE相談サービスは、製品に関する疑問や質問だけでなく、トレーニングや睡眠についてなどのライフスタイル全般から男性機能に関する人に相談しづらいお悩みまで、男性ヘルスケアに関わることなら何でも相談することができます。

回答はチャットボットによる自動返信ではなく、すべて専門スタッフによる手動返信。的確なアドバイスが受けられることが最大の魅力です。

その方法はたったの2ステップ。

1) ナイトプロテイン公式LINEを友達登録する

2) お悩みをトークで送信

これだけで、世界中の最新研究報告やデータを熟読している専門家や有資格者が、エビデンスに基づいたあなただけに向けたアドバイスを届けてくれます。

気になることがある人は、ぜひLINE相談サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

製品の購入方法

セラバスD6は、ナイトプロテイン公式サイトから購入することができます。

活力あふれる毎日のために、1つで幅広くサポートできる万能サプリメントをぜひ試してみてください。