人間関係や仕事、将来への不安などが重なると「人生つらいことばかり…」と、落ち込んでしまうこともあるでしょう。本記事では、こうしたネガティブな気持ちになりやすい人の特徴から見えてくる原因を解説したうえで、つらいときの対処法や心を軽くするヒントを紹介します。

「人生つらいことばかり」と考えてしまいがちな人の特徴

まずは、「人生つらいことばかり」とネガティブに考えてしまいがちな人によく見られる特徴から、その原因を考えてみましょう。

心身ともに疲れがたまっている

十分な休息が取れていない状態では、物事を前向きに考える余裕がなくなります。疲労が蓄積すると小さなことでも大きな問題として受け取りやすくなり、ネガティブな考え方に偏ることがあるのです。その結果、実際以上に状況を悲観的にとらえてしまい、人生つらいことばかりと感じやすくなってしまうでしょう。

完璧を求めすぎる

完璧主義の人は、完璧さを求めすぎるあまり少しの失敗でも必要以上に落ち込んだり、自分ではどうしようもできないことでも自分を責めたりしてしまいます。自分に高い水準を設定してしまうためいつまでたっても達成感を得らえない、というのもつらさの原因になっているでしょう。

一人で抱え込みやすい

責任感が強い人は、悩みや問題を自分ひとりで解決しようとしがちです。しかし、誰にも相談せずに抱え込み続けると、精神的な負担はどんどん大きくなります。結果として視野が狭くなり、自分だけが苦しんでいるように感じてしまうことがあるでしょう。

自己評価が低すぎる

自己評価が低い人は、自分の長所や努力を正しく評価することができません。何か上手くいっても「運がよかっただけ」と考えてしまい、できていることよりもできていないことに目が向きやすいのです。こうした癖は、「自分は本当にダメだ」「何をやっても上手くいかない」といったネガティブな考えをもたらすことになります。

人生つらいことばかりと感じたときにやってはいけないこと

つらいと感じてしまう状況を打開するためにとる行動が、逆効果となってしまうこともあるので注意しなければなりません。ここでは、やってはいけないNG行動を紹介します。

無理に前向きになろうとする

つらいときに無理して前向きになろうとすると、かえって心に負担がかかることがあります。本当は苦しいのに「前向きに考えなければ」と自分を追い込むと、気持ちとのギャップが大きくなってしまうでしょう。まずはつらいと感じている自分の気持ちを認めることが大切です。

自分を責め続ける

上手くいかないことが続くと、つい自分が悪いと考えてしまいがちです。しかし、すべての問題の原因が自分にあるとは限りません。必要以上に自分を責め続けると自信を失い、さらにネガティブな思考に陥りやすくなってしまいます。

一人で何とかしようとする

つらい状況にあるときほど、誰にも頼らずひとりで解決しようとしてしまうことがあります。しかし悩みを抱え込むほど精神的な負担は大きくなり、冷静に判断するのが難しくなるものです。解決に進むどころか問題をより深刻化してしまう可能性があるでしょう。

人生つらいことばかりと思ったときの対処法

この状況を抜け出すには、どうすればいいのでしょうか。ここでは、すぐに実践できる対処法を紹介します。

まずは心と体をしっかりと休める

人生がつらいと感じるときは、まず十分な睡眠や休息を確保しましょう。疲れがとれることで、これまでよりも冷静に状況を判断できるようになることがあります。

今できることだけに集中する

ネガティブな思考になると、今考えなくてもいい将来の不安で頭がいっぱいになります。今すぐ解決できない問題まで抱え込むと苦しくなるばかりです。まずは目の前の課題や、自分が今できることに意識を向けて、心の負担を軽くしましょう。

周りに相談する

家族や友人、信頼できる同僚など、安心して話せる相手に相談してみましょう。自分では気づかなかった考え方や解決の糸口が見つかるかもしれません。つらい気持ちを言葉にして誰かに話すだけでも、心は軽くなります。

小さな目標と自分へのご褒美を作る

最初から大きな目標を掲げてしまうと負担になりがちです。「この作業だけ終わらせる」など、小さな目標を設定してみましょう。それを達成できたら、自分の好きな食べ物を食べたり、欲しいものを購入したりして、ささやかなご褒美を用意してみてください。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻しやすくなります。

心を楽にする考え方のヒント

考え方を変えるだけでも心が楽になることがあります。ここでは、そのヒントを紹介します。

つらい経験が将来の糧になることもある

つらい出来事の中にいると、その経験に意味を見出せないかもしれません。しかしあとになって振り返ると、その経験が自分を成長させていたと気付くことがあります。困難を乗り越えた経験は自信や忍耐力につながるだけでなく、同じように悩む人の気持ちを理解する力にもなるのです。

完璧を目指さなくてもいい

人生には自分の力だけではどうにもならないこともあります。すべてを思いどおりにしようとすると、苦しさが大きくなってしまうだけです。「できないものはできない」と、どこかで割り切ってしまえば心がスッと軽くなります。完璧を求めるのではなく、自分なりに前へ進んでいることをよしとしましょう。

一歩ずつできることを積み重ねていこう!

人生がつらいことばかりだと感じると、今の苦しみがずっと続くように思えてしまうかもしれません。しかし、状況や環境は変化していくものです。自分を追い込みすぎず、一歩ずつできることを積み重ねていきましょう。