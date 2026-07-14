パナソニックは7月14日、今夏の睡眠に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年7月3日～7月8日、エアコンを所有している20～60代の男女560名を対象にインターネットで行われた。

「今夏の睡眠に不満」54%

今年の夏の睡眠に満足しているかをたずねたところ、「まったく満足していない」(12%)、「あまり満足していない」(42%)となり、54%が今夏の睡眠に不満を感じていることが分かった。

また、「今年の夏、寝ている間に暑さで目が覚めることはありますか?」という質問では、「頻繁にある」(12%)、「時々ある」(41%)と、53%が睡眠中に暑さで目を覚ますことがあると回答した。

夜間の熱中症への不安、高齢層ほど低い傾向に

さらに、暑さで目覚めることがあると回答した人に、その後再び寝つきにくいと感じるか聞いたところ、「とても感じる」(31%)、「やや感じる」(56%)となり、87%が再入眠のしづらさを感じていることが明らかになった。

一方、夜間の熱中症リスクに対する不安については、「強く感じる」(13%)、「やや感じる」(37%)と50%が不安を感じている結果となった。

年代別に見ると、夜間の熱中症リスクについて不安を感じる人は、20代が63%と最も高く、30代(56%)、40代(52%)、50代(42%)と続いた。一方で、60代は35%にとどまり、夜間熱中症への不安は若年層ほど高く、年齢が上がるほど低い傾向が見られた。一般的に熱中症リスクは高齢者ほど高いとされているが、今回の調査では、高齢層ほど夜間熱中症への不安を感じていない実態がうかがえる。

40%が暑さを感じながらもエアコンの使用をガマン

夏の睡眠時のエアコン冷房使用状況については、「朝まで使用している」(36%)が最も多く、「切タイマーを設定して就寝時から一定時間使用している」(31%)、「使用していない」(18%)と続いた。

また、夏の睡眠時に暑さを感じているにもかかわらず、エアコン冷房の使用をガマンすることがあるか聞いたところ、「頻繁にある」(10%)、「時々ある」(30%)となり、40%が暑さを感じながらもエアコンの使用をガマンしていることが分かった。

年代別に見ると、エアコンの使用をガマンすることがあると回答した人は、20代が51%と最も高く、30代も48%となった。一方で、40代は41%、50代は31%、60代は28%にとどまり、若年層ほど暑さを感じながらもエアコンの使用を控える傾向が見られた。

エアコンを「朝まで使用している」と回答しなかった人に、一晩中つけっぱなしにしない理由についてたずねたところ、「冷え過ぎるから」(55%)が最も多く、次いで「電気代がかかるから」(48%)、「体に悪いと思うから」(27%)となった。

一晩中つけっぱなしにしない理由をお選びください

「同室者との体感温度の違いを感じる」67%

次に、夏の睡眠時に同室者との体感温度の違いを感じることがあるか聞いたところ、「頻繁にある」(25%)、「時々ある」(42%)となり、67%が体感温度の違いを感じていることが分かった。

36%が「揉めた経験あり」

体感温度の違いを感じる人に、困ったり揉めたりした経験があるか聞いたところ、「頻繁にある」(9%)、「時々ある」(27%)となり、36%が温度設定や室温をめぐって悩んだ経験があることが明らかになった。

エアコンの温度設定をどちらに合わせることが多いかについては、「暑いと感じる人に合わせている」(45%)が最も多く、「寒いと感じる人に合わせている」(18%)を大きく上回った。

体感温度の違いへの対応方法としては、「寝具(掛け布団・冷感寝具など)で調整している」(40%)が最も多く、次いで「温度設定を妥協して調整している」(37%)、「服装(寝間着)で調整している」(35%)となった。エアコンの設定変更だけでなく、寝具や服装などで工夫しながら快適な睡眠環境づくりに取り組んでいることが分かった。

夏の寝苦しい夜の快眠環境づくりを解説

夏の睡眠環境の質を上げるエアコン活用法とエアコン以外の対策について、パナソニック エアーマイスター兼睡眠改善インストラクターの福田風子氏が解説する。

正しい夏の睡眠時のエアコン活用術4選

1.エアコンは風を天井に向けて「30分前」にON

一般的には、室温26～28℃が心地よく眠れる環境だといわれている。快適な寝室環境を保つには、冷房モードで設定温度を26～28℃にするか、除湿モードに。温度と同様に重要なのはエアコンを運転させるタイミング。寝室に入る30分前にエアコンをONにし、上に向けて風をあてておくことで、効率よく良い睡眠環境をつくることができる。

2.寝室のエアコンフィルター掃除は忘れずに

特に寝具や衣類から出る繊維などが空気中に舞いやすい寝室は、エアコンのフィルターにホコリが溜まりやすい場所でもある。フィルターにホコリが詰まると、エアコンの風量が低下して冷暖房効率が悪くなるだけでなく、電気代の無駄や本体の故障リスクにもつながる。快適な睡眠環境を保つためには、2週間に1度を目安にフィルターの掃除を行うことが推奨される。掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどい場合は水洗いしてしっかり乾かす。

3.温度だけではなく、湿度コントロールでより快適に

湿度が高すぎると、途中で目覚めてしまう原因にもなるため、寝室の温度だけでなく湿度にも注意する必要がある。寝室の湿度は60%以下に保つことが重要とのこと。湿度が高い時はエアコンの温度を下げる、または、エアコンを除湿運転する、といった対応も推奨されている。

4.扇風機との併用

エアコンの温度設定は下げすぎず、どうしても室温が高くて寝入りが悪いという場合は、扇風機を併用することもおすすめとのこと。その際は、表面に太い血管の通っている足首あたりに風を当てると、深部体温が下がりやすく寝入りが良くなるという。(※風を長時間体に当てると健康を害することがある)

扇風機との併用

寝入りをよくする、エアコン以外の対策

1.寝る1時間前までに入浴、 温度は38～40℃に

深部体温をスムーズに下げるためには、反動を利用するのがコツ。夏でも38～40℃のお風呂に10～20分ほどつかることが勧められている。入浴することで深部体温は約0.2～0.3℃上がるといわれており、一度上がった深部体温は反動で下げようとする体の性質があるため、この落差が寝入りやすさにつながるという。

寝る1時間前までに入浴

2.シャワーの場合は、お湯のあてる位置を工夫

夏はシャワーだけという場合でも、足首・手首・首の後ろなど太い血管が通っている部分に合計5分ほど少し熱めのシャワーをあてることで、効率よく深部体温を上げることができる。

3.パジャマはゆったりとした長袖・長ズボンに

睡眠中には、コップ一杯の汗をかくといわれている。全身にかく汗を吸収するために、夏でもゆったりとした長袖・長ズボンが理想的とされる。また大量の汗をかくと、背中と敷き布団の間の湿度が高くなり寝苦しさを感じるため、しっかり汗を吸ってくれる綿やシルクのパジャマがおすすめとのこと。

4.リビングや浴室の照度は控えめに

夜間は、目から入る光の量が減るほど睡眠ホルモンであるメラトニンが分泌されやすくなるため、入浴前はリビングの照明をリラックスできるオレンジ色にすることが勧められている。また、浴室内は天井も低く照明器具が目に近いところにあるため、入浴時に照明を消して脱衣所の灯りだけにするか、浴室用の防水間接照明を利用するのも効果的だという。

5.在宅勤務の人は「入眠儀式」を意識

「入眠儀式(ルーティン)」を意識し、寝る前に習慣的に同じことをすると、脳が「これから寝るんだ」というモードに入り、より眠りやすくなることも。最近では、在宅勤務の増加により、部屋着のまま仕事をしたり、そのまま寝ている人もいるかもしれない。「在宅勤務になってから寝付きが悪くなった」など、睡眠に関する不調を感じる人は、この「入眠儀式」を取り入れることができる。

「切タイマーvsつけっぱなし」実験で睡眠環境と電気代を検証

同社では、エアコンの使用と室温および消費電力量に関する実験を行った。夜間を想定した実験の結果、3時間切タイマーでは、停止後に室温が上昇し、8時間後には30℃を超える一方、「つけっぱなし」では一晩を通して26～27℃の安定した室温が保たれることがわかった。また、電気代は8時間で15.2円の差にとどまり、夜間は日中に比べて冷房の負荷が小さいことから、少ない消費電力で室温を下げることができることも確認された。