「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は8月20日から、「スリープチャージステイ」プラン(12,750円～)の提供を開始する。

日本を代表する高層湿原・尾瀬国立公園は、多くのハイカーに親しまれている。早朝出発や長時間の歩行を快適に楽しむためには、前夜のコンディションづくりが欠かせない。そこで同施設は、「睡眠軸で人生を豊かにする」を目指す寝具ブランド「ヒツジのいらない枕」の想いに共感し、同コラボレーションを企画した。「尾瀬を、一番軽い身体で歩く。」をコンセプトに掲げ、極上の眠りを提供する滞在プランを用意。優れた体圧分散性と心地よい質感を持つ寝具を配置するほか、山や森の自然を感じられるリラックス空間アイテムを用意。ただ眠るだけにとどまらない「新しい前泊体験」を通じて、翌朝最高のコンディションで尾瀬ハイクへ出発できるようサポートする。

提供期間は2026年8月20日～10月24日、料金は12,750円～(税込・夕食付)で、1泊分の宿泊費、夕食、3つの快眠グッズ(脳深凍ポータブル、ハーブティ、香り袋)が含まれる。1日最大2室。予約は公式サイトで受け付ける。なお、実施内容や提供アイテムは予告なく変更となる場合がある。

登山前夜の体をしっかり休める「ヒツジのいらないお部屋」

同施設のドミトリールームは壁に囲まれた一人部屋のため、誰にも気を遣わず自分のためだけの休養に最適。期間中、最大2室をヒツジのいらない枕プロデュースによる「ヒツジのいらないお部屋」として装飾する。

「ヒツジのいらない枕 ー至極ー」で圧倒的な体圧分散を叶え、首や肩の負担を極限まで低減。通気性にも優れ、登山前夜の緊張を解きほぐす。「ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERー」で、四角格子構造により身体にかかる圧力を効率的に分散し、身体のメンテナンスに欠かせない寝返りを徹底サポートする。

3つの快眠グッズ「スリープチャージセット」

体験できる寝具と五感から入眠を促す3つのアイテム

スリープチャージプラン限定特典として、オリジナルのコラボトートバッグに詰め合わせた、入眠を促す3つのアイテムを進呈する。

「ホーリーバジルのハーブティー」は、バジルの中でも古くから薬草としても使われてきたホーリーバジルを使用したハーブディー。深呼吸したくなるような香りと味わいを睡眠前の一杯で用意する。

「クロモジの香り袋」は、山々に自生する「クロモジ」の爽やかで奥行きのある香りが特徴。就寝時の香り袋としての使い方のほか、ハーブボールのように顔や首、肩にやさしく滑らせる使い方もおすすめだという。

「脳深凍ポータブル Produced by ヒツジのいらない枕(冷温ネックバンド)」も用意する。首元を冷やす・温めるの両方でケアができ、就寝前のリラックスや起床後のリフレッシュに最適。

パブリックエリアで手軽に快眠体験

パブリックスペースにもヒツジのいらないシリーズを設置

館内のパブリックアリア「Food & Drink Station」には、期間限定で「ヒツジのいらない枕 ーマジックドームー」(コンパクトなドーム型枕)と「ヒツジのいらない尻枕」が登場する。 同プランの予約者でなくても、ハイク後のお昼寝やお休み前のくつろぎタイムに手軽に快眠体験ができる。