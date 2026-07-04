「夜更かしすると甘いものが食べたくなる」のは、意志の弱さではなくホルモンによる生理的な変化です。今回のテーマは「睡眠不足が肥満・内臓脂肪増加に与える影響」です。

睡眠不足がなぜ肥満や内臓脂肪の蓄積を促してしまうのか、総合内科医の中路先生にその仕組みを解説していただきます。

睡眠不足で食欲ホルモンのバランスが崩れる

睡眠時間が短くなると、食欲を抑える「レプチン」というホルモンが低下し、逆に食欲を高める「グレリン」が増えてしまいます。

中路先生によると、たった4時間の睡眠を2晩続けるだけで空腹感が増し、特にスイーツや炭水化物を欲するようになることが研究で確認されているそうです。これはホルモンの変化による生理的な反応であり、決して本人の「意志の弱さ」が原因ではありません。

ストレスホルモンが引き起こす「脂肪の蓄積」

睡眠が不足すると、体はストレスを感じて「コルチゾール」というホルモンを多く出します。このホルモンが増えると、血糖値が上がりやすくなり、エネルギーの使い方にも乱れが出て、脂肪がたまりやすい状態になります。特に内臓脂肪が増えやすくなると考えられています。

さらに、睡眠不足によって基礎代謝が落ちたり、日中の活動量が減って消費カロリーが少なくなったりすることも見逃せないリスクです。

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