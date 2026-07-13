職場の人間関係に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。そのなかでも、“マウントを取る女性”の存在に悩んでいる人は決して少なくないはずです。本記事では、マウントを取る女性の特徴や心理・原因を整理しながら、具体的な対処法を紹介します。

職場でマウントを取る女性の特徴

まずは、職場でマウントを取る女性によく見られる特徴を解説します。

常に他人と比較している

物事を「自分の方が上か下か」という基準で判断する傾向があります。他人との比較が習慣化しているため、会話のなかでも自然と優劣をつける発言が出やすくなるのです。仕事内容や評価、忙しさなどを比べ、「自分の方が大変」「自分の方ができる」と暗に示してくるでしょう。

他人のミスを見逃さない

他人の失敗にすぐ気づき、それを指摘する傾向があるのも特徴です。優位に立つための材料として、無意識に利用しているのでしょう。言い方がきつかったり人前で強調したり、必要以上に責めて相手を下げようとします。

他人を褒めない

誰かが成果を上げても絶対に褒めないという傾向もあります。相手を褒めると自分の立場が下がるように感じてしまうため、素直に認めることができないのです。周囲が「すごいね」と盛り上がっていても、「大したことないじゃん」「私にもできる」などと水を差すような発言をして空気を悪くすることも少なくありません。

人によって態度を変える

人によって態度を変えるというのも特徴です。上司をはじめ、自分よりも強い立場にいる人に対しては愛想よく接しますが、自分より弱い立場にいる相手に対してはそっけなくなります。あまりにも差が激しい場合は、「人によって態度を変える人」として社内で有名になっていることもあるでしょう。

職場でマウントを取る女性の心理・原因

なぜ、マウントを取ってしまうのでしょうか。ここでは、マウントを取る女性の心理・原因を解説します。

自分に自信がない

一見すると自信があるように思えても、実際には劣等感や不安を抱えている可能性があります。他人より優位に立とうとするのは、その不安を打ち消すためです。相手より上に立てたと感じた瞬間だけ安心できるため、繰り返しマウント行動が出てしまうのでしょう。

承認欲求が強い

承認欲求が人一倍強いとマウント行動をしがちです。職場で認められたいというのは自然な感情ではありますが、それが強すぎると不必要に他人を下げようとしたり、自分の成果をアピールしたりといった行動につながってしまうことがあります。

ストレスを抱えている

たまったストレスがマウント行動につながってしまう場合もあります。優位に立とうとすることでストレスを発散しているのでしょう。他人を素直に認められないのも、ストレスで心に余裕がなくなっているせいかもしれません。

環境による影響

成果主義など競争が激しい環境では、どうしても他人と比較されやすくなります。その環境が、マウント行動を助長する一因となる場合もあるでしょう。周囲の人すべてがライバルに見える職場では、協力より競争が優先されやすくなり、何気ない会話にも上下意識が入り込んでしまうケースが少なくありません。個人の性格だけでなく、職場文化そのものが影響している場合もあるのです。

職場でマウントを取る女性への対処法

マウントを取る相手には、冷静に対応することが重要です。ここでは、具体的な対処法を紹介します。

対抗しない

対抗すると相手の競争心を刺激し、状況が悪化する可能性があります。あえて張り合わないことが、もっとも有効な対処法のひとつです。「そうなんですね」と受け止めて終えるほうが、結果的に自分の消耗を防げるでしょう。

適切な距離をとる

必要最低限のコミュニケーションに留めることで、ストレスを軽減できる可能性があります。雑談のたびに疲れてしまう相手であれば、物理的・心理的な距離を置くことも必要です。関わる時間や頻度を調整するだけでも、一気に心が楽になるかもしれません。

信頼できる人・上司に相談する

ひとりで抱え込まず、信頼できる同僚や上司に相談するのも一つの手です。自分では気づかなかった対処法が見つかったり、客観的に状況を整理できたりする可能性があります。場合によっては環境調整につながることもあるでしょう。我慢し続けて心身に負担が出ないよう、早めに相談するのがポイントです。

マウントに振り回されないための考え方

マウントに対処するには、考え方の整理も大事です。自分の受け止め方を整えることで、心が楽になるかもしれません。ここでは、マウントに振り回されないための考え方を紹介します。

相手の問題として切り分ける

相手の言動は相手自身の問題であり、自分の価値とは無関係だと理解することで、必要以上に傷つかずに済みます。相手の不安や承認欲求が表れているだけだととらえると、冷静さを保ちやすくなるでしょう。

「比較しない軸」を持つ

自分なりの基準や価値観を持つことで、他人の評価に振り回されにくくなります。仕事への姿勢や生活の優先順位など、自分が大切にしたいものを明確にしておくと、不要な比較から距離を置けるでしょう。

職場は成果の場と割り切る

職場の人間関係に過度な期待を持たないことも有効です。全員と深くわかり合う必要はなく、業務が問題なく進めば十分と考えることで、気持ちが楽になることもあります。

相手に振り回されず自分の軸を保とう!

職場でマウントを取る女性はどの環境にも存在します。避けるのが難しい以上は、相手に振り回されず自分の軸を保つことが大切です。対抗するのではなく冷静に対応して、快適な職場環境を取り戻しましょう。