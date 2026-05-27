中日 vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs 楽天
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去1試合: 楽天0勝-中日1勝（5/26 楽天0-1中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 47 28 18 1 .609 -
2 ヤクルト 47 28 19 0 .596 0
3 巨人 47 24 23 0 .511 4
4 DeNA 47 21 24 2 .467 6
5 広島 45 18 25 2 .419 8
6 中日 47 16 30 1 .348 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 49 28 20 1 .583 -
2 オリックス 47 27 20 0 .574 0
3 ソフトバンク 46 24 22 0 .522 3
4 日本ハム 50 24 26 0 .480 5
5 ロッテ 47 22 25 0 .468 5
6 楽天 47 19 27 1 .413 8