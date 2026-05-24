「俳優さんはすごいなと思います」「普通にやらしてくれへんかな……ってときが結構あります(笑)」――。ドラマや舞台など俳優としての活動も増える男性ブランコの2人。浦井のりひろは“芸人のコント芝居”を求められる難しさを語った。一方、平井まさあきは「俳優さんはすごい」と率直な思いを明かす。コントと演技、それぞれの現場で感じている変化とは。(前後編インタビューの前編)

単独ライブのタイトル『ねんぽぽ』は平井が命名

――単独ライブ『ねんぽぽ』が京都と東京で開催されます。ネタ作りなど現在の進捗はいかがですか? (※取材は4月初旬に実施)

平井:今はこういう感じがいいかなとという構想の段階です。たとえば、チラシやグッズをどんなものにするか、外側が埋まってきている状況ですね。大道具が必要になるかもしれないので、今月末までには、ネタを仕上げないといけません。

――劇場出番やほかのお仕事もあるなか、ネタを考えるのは大変ですよね。

平井:とはいえ、我々の仕事は空き時間があるんですよね。大阪までの移動だと2時間半、ルミネ(※ルミネtheよしもと)3ステだったら、合間に2時間くらい空きますし、実働が少なかったりするので。

――タイトルの『ねんぽぽ』は、柔らかくて気持ちがあたたかくなる響きだなと思いました。

平井:去年は『だえーん!』という、よく分からない響きのタイトルだったんですけど、テーマは壮大といいますか。宇宙や銀河、SFとかがテーマだったので、今回はもうちょっと身近で親しみのあるような柔らかめの、地に足ついたようなものをやってみたくて、直(じか)に見ることのできる存在である猫とたんぽぽを掛け合わせたようなタイトルにしました。

――タイトルは平井さんがお考えになったのですか?

平井:そうですね。任せてもらってます。

――平井さんから『ねんぽぽ』というタイトルを聞いて、浦井さんはどのような印象を持たれましたか?

浦井:毎年のことですが、タイトルを決めてからネタを固めて、テーマに沿うのか沿わないのかを考えてくれるので、今年も苦しみそうな感じだなと思いました(笑)。

平井:単独ライブの制作チームの皆さんも、先にタイトルだけ聞かされるので、「うーん、どういうこと?」みたいになってます(笑)。

――浦井さんに質問しておいて何なのですが、『だえーん!』も『ねんぽぽ』もワクワクする響きではあるものの、タイトルに対するリアクションは難しいかもしれません……。

浦井:そういう時に「よっ! 先生さすがですね!」と、おだてるのも良くないかなと。

平井:思ってないやつ(笑)。

浦井:思ってない、ただただ裸の王様みたいにするやつ(笑)。

――それは健全ではないかもしれません(笑)。男性ブランコはコントと漫才両方をやるイメージですが、この単独ライブはどのような構成を予定されていますか?

平井:僕らは基本的に単独公演は全部コントです。混ぜたりはしないですね。漫才をやるんだったら、「漫才単独公演」というものになる。ただ、そんなネタは作ったことないですが、コントの中で漫才をすることは、もしかしたらあり得るかもしれません。