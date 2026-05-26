日向坂46藤嶌果歩 横浜スタジアムで「消える魔球」再び!?セレモニアルピッチの意気込みを語る

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。5月22日（金）の放送は、藤嶌＆松尾コンビでお届け！ 本記事では、5月26日（火）～28日（木）に横浜スタジアムでおこなわれるイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」（日向坂46は28日に出演）でセレモニアルピッチを務める藤嶌が、意気込みを語った模様を紹介します。藤嶌：私からお知らせさせてください！ 横浜DeNAベイスターズが主催するアイドルコラボ「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の5月28日のスペシャルゲストとして、日向坂46が出演します！ そして、なんとそこでおこなわれるセレモニアルピッチを私が担当することになりました！ よろしくお願いします！松尾：おめでとうございます（拍手）！藤嶌：もうドキドキ！ 去年は（北海道日本ハム）ファイターズさんで投げさせていただいたときに、山なりにピョーンって（ノーバウンドで）見事にボールが届きまして（笑）。私はもう1回、これを再現したいなと思っております！松尾：楽しみ！藤嶌：こういう話していいのかな？ 「ほっとひといき！」だからお話しちゃうんですが、私は（北海道出身なので）ファイターズさんに育てていただいたこともあり、おひさま（ファンの呼称）のなかには、ベイスターズさんで投げさせていただくことについて、モヤモヤしている方もいるかもしれないなと思って。ただ私は……何にでもなれる！松尾：ハハハ（笑）。カッコいい！藤嶌：もちろんファイターズさんも大好きですし、ベイスターズさんも日向坂46がお世話になっておりますので、何にでもなれる私が、どこででも、あの魔球を投げたいなという気持ちで挑んでおりますので！松尾：楽しみですね！藤嶌：楽しみだよね！ この日は日向坂46も1日中たくさんのイベントに出て、ベイスターズさんとコラボさせていただきますし、ライブも（試合当日の）野球場でできるってことだよね！松尾：初めてなので、うれしいです～！藤嶌：私も結構ドキドキしてる～。またハマスタ（横浜スタジアム）にみんなで降臨するので、おひさまも大集合してください！藤嶌・松尾：よろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46