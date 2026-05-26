西武、延長11回に決勝点挙げヤクルトに2-1で競り勝つ

先発投手：西武は平良海馬が8回0失点の好投（2安打9奪三振）、ヤクルトの松本健吾は7回0失点 得点経過： 7回表：西武が1点を先制 9回裏：ヤクルトが同点に追いつく 11回表：西武が1点を追加し勝ち越し 注目選手：ヤクルトのモンテルが1本塁打の活躍、西武の渡部聖弥が2打点の活躍。

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