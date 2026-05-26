西武、延長11回に決勝点挙げヤクルトに2-1で競り勝つ

先発投手：西武は平良海馬が8回0失点の好投（2安打9奪三振）、ヤクルトの松本健吾は7回0失点 得点経過： 7回表：西武が1点を先制 9回裏：ヤクルトが同点に追いつく 11回表：西武が1点を追加し勝ち越し 注目選手：ヤクルトのモンテルが1本塁打の活躍、西武の渡部聖弥が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 46 28 17 1 .622 -
2 ヤクルト 46 28 18 0 .609 0
3 巨人 46 24 22 0 .522 4
4 DeNA 46 21 23 2 .477 6
5 広島 44 18 24 2 .429 8
6 中日 46 15 30 1 .333 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 48 27 20 1 .574 -
2 オリックス 46 26 20 0 .565 0
3 ソフトバンク 45 23 22 0 .511 3
4 日本ハム 49 23 26 0 .469 5
5 ロッテ 46 21 25 0 .457 5
6 楽天 46 19 26 1 .422 7