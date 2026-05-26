BIM、ソロ2年ぶりリリース『Be:』は過去曲の再構築作品集

約2年ぶりとなるソロ公演を5月29日に東京カナデビアホール、6月13日に大阪NHKホールにて開催するBIMが、過去にリリースしてきた楽曲達の再構築作品集『Be:』を5月27日にリリースする。
「Intelligent Bad Bwoy Ⅱ」は、Watson、仙人掌が新たなバースを吹き込み世界観をアップデート。ライブでも定番の楽曲「Veranda」は、リミキサーにtofubeatsを迎えてアーバンな仕上がりとなっている。ガーナのプロデューサーBlaccによる「One Love Remix」、K BoWによる「KASSARAINA Remix」、幅広く活動するプロデューサーuinによる「Runnin' Remix」、そして「Intelligent Bad Bwoy」をStones TaroやBig Animal Theoryが再解釈したRemixも収録。BIMの定番人気曲「Bonita」のオリジナルを制作したVaVaによるセルフリミックスが施されたスペシャルバージョンも収録したフルボリュームな内容となっている。ソリッドなアートワークは、BIMの「Non Fiction feat. No Buses」も手がけたPennackyが担当した。
また、リリース当日27日の20時には「Intelligent Bad Bwoy Ⅱ」のMVが公開予定となっている。
＜リリース情報＞
BIM
『Be:』
2026年5月27日（水）リリース
=収録曲=
1. Intelligent Bad Bwoy Ⅱ feat. Watson, 仙人掌
2. Veranda (tofubeats Remix)
3. One Love feat. kZm (Blacc Remix)
4. KASSARAINA (K BoW Remix)
5. Runnin' feat. kZm, SIRUP (uin Remix)
6. Intelligent Bad Bwoy feat. C.O.S.A. (Stones Taro Remix)
7. Intelligent Bad Bwoy (Big Animal Theory Remix)
8. Bonita (VaVa Remix)
All Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE inc.)
Except Track-3 Mixed by Blacc
Except Track-4 Mixed by K BoW
Except Track-6 Mixed by Tadashi Matsuda
Except Track-7 Mixed by UKD
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta,
GA using SING Technology® (Patented).
Artwork by Pennacky
Artist Management by Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)
Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
℗© 2026 SUMMIT, Inc.