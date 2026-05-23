賞金1,000万円を賭けたクイズ番組の生放送決勝戦。優勝を決めるラスト問題で、まだ1文字も読まれていないのに正解を言い当てる事件が発生した――「優勝者は、なぜ“0文字解答”という不可解な奇跡をやり遂げたのか」。直木賞作家、小川哲氏のミステリー小説を映画化した『君のクイズ』が公開された。

“クイズ”プレイヤーの思考の迷路を、映画として打ち出すためにエンターテインメント色と人間ドラマをより強くした本作は、タイトルをさらに考えさせる一本になった。

中村倫也と神木隆之介が、早押しクイズの奥にある人生を見せる

原作小説では、物語は三島の目線で語られていったが、映画では、三島と対戦相手であり、0文字解答をやってのけた“世界を頭の中に保存した男”こと、絶対的な記憶力とスター的振る舞いで圧倒的人気を誇る本庄絆、さらには番組の仕掛け人である総合演出家の坂田泰彦の3人を中心に展開していく。

決勝戦での回答者のひとりであり、“クイズ界の絶対王者”と呼ばれる、人生をクイズに捧げてきた主人公・三島玲央を演じるのは、中村倫也。極限状態のなかで、瞳の光の変化やちょっとしたクセで、三島に生まれるわずかな感情の揺らぎを観客に伝える。

本庄を演じるのは神木隆之介。クイズそのものを愛し、日々努力を重ねてきた三島に対し、いわゆる天才型と呼ばれる本庄を、わずかな指先の動きにも表情を宿して魅せる。

中村と神木は、映画『3月のライオン』、『屍人荘の殺人』、ドラマ『コントが始まる』、アニメーション映画『100日間生きたワニ』に続く共演であり、勝手知ったる仲。終盤に待っている三島と本庄のガチンコシーンは、ほかに誰もいないクイズ番組のスタジオ空間で、0文字解答の奥にある“人生”を観客に見せていく。

笑いを一切封印したムロツヨシのテレビマンが怖くていい

映画化において、存在感を増した坂田。この役を、ムロツヨシが演じたことも大きい。コメディから人間ドラマまで、どんなジャンルのどんな役柄であろうと自分のものにしてしまうムロ。その役者としての巧さは、わざわざ振り返るまでもないが、本作では、クイズ番組というエンターテインメントショーを成立させるために手段を選ばぬ、怪物のような人物を、時に悪魔にも映るような説得力で演じてみせる。コントロールルームから番組セットを見つめる坂田の怖いこと。本作での役者・ムロツヨシに、笑いの要素は一切ない。

三者の演技バトルを十分に堪能できる本作だが、クイズプレイヤーの脳内をまさにショーのように楽しませてくれる世界観の魅力にも触れないわけにはいかない。

監督は『ハケンアニメ!』『沈黙の艦隊』で知られる吉野耕平氏。『君の名は。』にCGアーティストとして参加した吉野監督は、中村が主演を務め、話題を集めた長編デビュー作『水曜日が消えた』で脚本・監督のほか、VFXも担当した。今作では、クイズプレイヤーの頭の中に浮かび上がる文字や思考のツリー構造をビジュアルとして見せる。プレイヤーたちは、どう問題を聞き、どうやって回答を導き出していくのか……問題の一文字一文字によって、選択肢が生まれ、正解が絞られていく。早押しクイズならではの、極限状態にあるプレイヤーの思考の解明には美しさすら覚える。

三島も本庄も、人生のクイズはまだまだ続く

0文字解答を行った本庄は、優勝後に姿を消す。やらせなのか、トリックなのか、三島も加担していたのか、それとも本庄の魔法なのか。世間がにぎわう中、坂田が、0文字解答の謎に挑む、観客席ありの「検証番組」の緊急生放送を決める。番組への参加を決めた三島は、準決勝で敗れたプレイヤーら(森川葵・水沢林太郎・福澤重文・吉住)と、謎に迫っていく。この観客席を設けたスタジオでの、他のプレイヤーも参加させた生放送で“謎”に迫るという脚色もうまい。

こうした仕掛けで見せながら、語られていくのは、主人公たちの人生について。本作は、決勝戦の舞台に立つ三島の脳裏に思い起こされた、ある記憶の断片から幕を開ける。中学時代、クイズという名の“世界”に出会った、世界の扉が開いた瞬間だ。そこに始まり、本作では三島や本庄の人生を浮かび上がらせていく。ふたりが、強い親和性と、絶対的な違いの双方を感じさせるキャラクターであることも、最後の最後まで観客を引き込んでいる。また、堀田真由が演じる三島の元恋人・桐崎恵茉の存在も、様々な岐路に立ちながら、答えを見つけている最中の三島が向き合う“君のクイズ”の方向性に強く働きかける。

正解へと進むクイズプレイヤーの脳内を映像化する試みだけでもかなりスリリングなので、後半のドラマチックパートは正直、好き好きだと言えるが、“君のクイズ”というメッセージがより強く打ち出されたことは間違いない。

(C)2026 映画『君のクイズ』製作委員会