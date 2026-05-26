有吉弘行「行ったら本当にあって…」紛失した"妻のイヤリング"がまさかの形で発見…その経緯とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月17日（日）の放送では、クイズバラエティー番組「有吉クイズ」（テレビ朝日系）で放送された回の裏話を語っていました。

◆なくした妻のイヤリングが…

自身がMCを務める「有吉クイズ」で、妻がなくしたイヤリングを探す企画をおこなった有吉。なくしてしまった経緯について、「親戚や友達の集まりでご飯を食べに行って、そこで妻がイヤリングをしていたんだけど、子どもたちの遊びに付き合っているうちになくなってしまった」と説明。また、そのイヤリングは、妻が仕事を辞めたタイミングで購入した思い入れのある品だったため、「どうしても探したい」という有吉の希望で企画化されたと言います。

番組内では有吉自身も参加し、落としたと思われる公園で探したり、思い当たるお店を訪ねたりして、真剣に捜索したものの、結局、見つけることはできず、「最終的に（新しいイヤリングを）買おうかなと思ったんですけど、買うことすら叶わなかった」と残念がります。

ところが、番組放送後に思わぬ展開があったと言います。有吉によると、同じマンションの住人が「有吉クイズ」を見ていたそうで、「その人が『イヤリングを落とされました？』って妻に声をかけてきた」そう。話を聞くと、マンション内で落ちているのを見つけ、管理室に届けてくれたという。「行ったら本当にあって…」と興奮気味に報告。これには、山本と松崎も「え～！」と驚きの声を上げます。

有吉は「こういうことってあるんだな。（拾った人が）いい人でありがたい」としみじみ語り、「番組をやっていると、広くいろんな人が観てくれるというか。企画をやらせていただいたおかげで発見につながったから、本当に感謝だなと。『有吉クイズ』さんも、ありがとうございました」と、捜索に協力してくれたすべての関係者に感謝の言葉を送りました。

そのうえで、「落としたイヤリングが戻ってきたということで、別に得してもないんだけど、なんか得した気分になって、ちょっと高めのお肉を食べてしまいました」と笑っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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