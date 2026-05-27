広島 vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs ロッテ
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去1試合: ロッテ1勝-広島0勝（5/26 ロッテ3-1広島 (ロッテ)）
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「広島カープ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|47
|28
|18
|1
|.609
|-
|2
|ヤクルト
|47
|28
|19
|0
|.596
|0
|3
|巨人
|47
|24
|23
|0
|.511
|4
|4
|DeNA
|47
|21
|24
|2
|.467
|6
|5
|広島
|45
|18
|25
|2
|.419
|8
|6
|中日
|47
|16
|30
|1
|.348
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|2
|オリックス
|47
|27
|20
|0
|.574
|0
|3
|ソフトバンク
|46
|24
|22
|0
|.522
|3
|4
|日本ハム
|50
|24
|26
|0
|.480
|5
|5
|ロッテ
|47
|22
|25
|0
|.468
|5
|6
|楽天
|47
|19
|27
|1
|.413
|8