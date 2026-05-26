ソフトバンク、巨人に6点リードで後半へ

ソフトバンクは3回に栗原、正木、山本の本塁打攻勢で5点を先制。4回にも2点を追加し、リードを広げた。5回裏に巨人が1点を返したが、6回終了時点でソフトバンクが7-1と優位に試合を進めている。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口　友汰 2(三)浦田　俊輔 3(二)吉川　尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(左)浅野　翔吾 8(右)佐々木　俊輔 9(投)則本　昂大

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(右)山本　恵大 6(二)牧原　大成 7(遊)庄子　雄大 8(捕)海野　隆司 9(投)大津　亮介

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 46 28 17 1 .622 -
2 ヤクルト 46 28 18 0 .609 0
3 巨人 46 24 22 0 .522 4
4 DeNA 46 21 23 2 .477 6
5 広島 44 18 24 2 .429 8
6 中日 46 15 30 1 .333 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 48 27 20 1 .574 -
2 オリックス 46 26 20 0 .565 0
3 ソフトバンク 45 23 22 0 .511 3
4 日本ハム 49 23 26 0 .469 5
5 ロッテ 46 21 25 0 .457 5
6 楽天 46 19 26 1 .422 7