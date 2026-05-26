ソフトバンク、巨人に6点リードで後半へ

ソフトバンクは3回に栗原、正木、山本の本塁打攻勢で5点を先制。4回にも2点を追加し、リードを広げた。5回裏に巨人が1点を返したが、6回終了時点でソフトバンクが7-1と優位に試合を進めている。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口 友汰 2(三)浦田 俊輔 3(二)吉川 尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(左)浅野 翔吾 8(右)佐々木 俊輔 9(投)則本 昂大

ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(右)山本 恵大 6(二)牧原 大成 7(遊)庄子 雄大 8(捕)海野 隆司 9(投)大津 亮介

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