オリックスがＤｅＮＡに快勝、打線爆発で6連勝

先発投手：オリックスは九里亜蓮が8回1失点の好投（3安打7奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は5回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが4点を追加 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの野口智哉が4打点の活躍、オリックスの宗佑磨が2得点の活躍、オリックスの紅林弘太郎が2得点の活躍。

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