乃木坂46賀喜遥香 梅澤美波ソロ曲「もう一つの太陽」MVに涙が止まらず「夜中の1時に大号泣」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月21日（木）の放送では、この日におこなわれた「乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』」をもって乃木坂46を卒業した梅澤美波さんのソロ曲「もう一つの太陽」について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「この『乃木坂LOCKS!』が放送される日の卒コンで卒業した、梅澤美波先生のソロ曲『もう一つの太陽』のMV（ミュージックビデオ）を観ました！ 素敵な歌声とともに、歴代の制服や衣装を眺める姿、今までの梅澤先生を振り返る映像がとても印象的で、心が震えました。僕にとって、梅澤先生は絶対に忘れられない方だと改めて感じましたし、これからの活躍が楽しみです！ 3期生オタクの遥香先生の感想もぜひ聴かせてください！」（神奈川県 14歳）賀喜：めちゃいい曲だし、MVも良かったですよね～！ 乃木坂46に憧れて、乃木坂46を愛して活動してきた美波さんだからこそのMVというか、美波さんにフィーチャーしているんだけど、乃木坂46の歴史も感じられるMVになっていて“美波さんぽいな”って思ったし、白い衣装の美波さんが綺麗すぎました。このMVのなかで、いろんな制服が出てくるんですよ。4期生が加入したタイミングの制服もパッて出てくるんですけど、美波さんが4期生の制服を抱きしめてくれるんですよ。そこでもう……夜中の1時に大号泣。（5月7日の）0時にMVが公開されたんですけど、そのときは1人でお風呂から出て、洗面所でMVを流しながら歯磨きをしていたんです。そのときに、美波さんが4期生の制服を優しい笑顔で抱きしめてくれているのを見て、「美波さ～ん……」って大号泣しながら歯磨きしてた（笑）。その次の日がリハーサルだったので、4期生のみんなとその話になって、まゆたん（田村真佑）が「観た!? 私泣いちゃったんだけど」って言っていたし、みんなも「本当にあそこ大好き！」「美波さん大好き！」ってしゃべっていて……。私たちでこれだから、美波さんのファンの方からしたら、こんなの涙なしじゃ観られないだろうなって。何回見ても泣くし、このMVを思い出してまた泣くと思う。私は無理だった（笑）。これから先もずっと、このMVを観ていたいし、美波さんが乃木坂46に捧げてくださった時間とか想いを全部受け取って、背負って、乃木坂46をつないでいきたいなって思いました。――そして、梅澤美波さんのソロ曲「もう一つの太陽」をオンエアしました♪＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info