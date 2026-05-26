松本幸四郎主演の『鬼平犯科帳』で火野正平さんが演じ、多くのファンに親しまれてきた密偵・相模の彦十。その役を、尾美としのりが新たに受け継ぐことになった。最新作「本所の銕」への出演が26日、東京・浅草公会堂で行われたファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」でサプライズ発表され、尾美は幸四郎とともに登壇。新たな彦十として『鬼平』の世界に加わる思いを語った。

中村吉右衛門さん主演の『鬼平犯科帳』では、うさ忠こと木村忠吾役で長年出演しており、吉右衛門版と幸四郎版の両作にレギュラー出演する唯一のキャストとなる尾美。オファーを受けたときの心境を聞かれると、「“『鬼平犯科帳』なんですが…”と言われた瞬間に、“いや、無理無理無理、怖い怖い怖い”と思いました」と率直に回顧。吉右衛門版で長きにわたって木村忠吾を演じてきたこともあり、「(作品は)面白いんですけど、また違う役で出ることで、視聴される方々に邪魔な感情が入ってしまうんじゃないか」と懸念したという。

吉右衛門版で江戸屋猫八さんが演じてきた彦十への思いも大きく、「ずっと一緒でしたから、自分の実力じゃちょっと厳しいんじゃないか」と思い、火野さんの彦十も見て「これは余計やらないほうがいいと思って、逃げの体制でおりました(笑)」と、笑いを交えながら重圧を明かした。

それでも心が動いて今回受けた理由について、「尾美さんが“いい”と返事をくれないと、京都から山下監督が説得に来ます」と言われたそうで、「完全に詰められてしまって(笑)」と苦笑いを浮かべた。

実際の撮影については、幸四郎との2人芝居に強い緊張があったという。尾美は「本当に緊張して、何も覚えてないです」と告白。幸四郎は「すごく不思議なシーンでした。鳴らない風鈴が鳴ったりしたんです。もしかしたら(火野さんが)心配で見に来てくれたんじゃないかな(笑)。特別な日でしたね」と振り返った。

彦十のいない新作も検討されたというが、幸四郎は「彦十のいない『鬼平』って面白いですか? 僕はそう思わないので、ここで止まるのはやめましょうと思いました」と提案したのだそう。「だから尾美さんのおかげで(新作が上映できる)今日があると思っています」と感謝した。

池波正太郎原作の『鬼平犯科帳』は、火付盗賊改方長官・長谷川平蔵、通称“鬼平”の活躍を描く人気時代劇シリーズ。今回、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』として、最新作「本所の銕」「密告」の2作品がまとめて上映されることになった。7月10日からTOHOシネマズ日比谷ほかで全国ロードショーされる。

この日のイベントでは、尾美の出演発表に加え、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』のポスタービジュアルも公開された。



