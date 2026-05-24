今年結成15周年で、『M-1グランプリ』ラストイヤーを迎える男性ブランコ。平井まさあきは、芸人になる夢を抱えながら就職活動を経験し、浦井のりひろは「逃れたい一心」で芸人の道を選んだという。芸人になることを決めた経緯を改めて尋ねて返ってきた二人の言葉には、就職活動や将来に悩む人たちの心をふっと軽くしてくれる優しさがあった。(前後編インタビューの後編)

『M-1グランプリ』ラストイヤーへの思い

――2026年は男性ブランコ結成15周年の年ですが、どんな1年になりそうですか?

平井:めっちゃ大事な年だと僕は思っていて。というのも、『M-1』がラストイヤーになるので、賞レースに関しては一区切りになる。芸歴と同じ15年間は賞レースと向き合ってきた期間と言っても過言ではないといいますか。賞レースに泣かされ、恨むこともありながら、救われもした。結果がどうであれ、そんな賞レースとの向き合い方について、来年は状況が変わってきます。

『キングオブコント』や『ダブルインパクト』もありますが、『M-1』が終わって、次に『THE SECOND』に出るかどうか。もしかしたら、『M-1』で優勝できるかもしれない。その可能性も秘めていると思っていますし、芸人人生の一つの節目になると思います。もちろん賞レース以外の仕事も頑張っていきたいです。ただ、賞レースについては今年変わるぞという感じがしますね。

――浦井さんはいかがですか?

浦井:(平井と)同じになっちゃいますけど、『M-1』ラストイヤーなので、賞レースに区切りをつけることに向けて頑張る1年なのかなと思います。毎年、一生懸命考えたネタが否定されるような気持ちになって、本当にしんどいので(笑)。なので、もう充分頑張ったじゃないかと思って、何かしらの形を持って終われる1年にしたいです。

――お笑いは賞レースがすべてではないと思います。ただ、挑戦し続けるカッコ良さもあると思っていて。

浦井:自分たちは出るのをやめる材料がないですよね(笑)。

平井:そうなんだよね。ただ、『キングオブコント』は芸歴の制限がないので、果てしないのですが、『M-1』に関しては、12年目くらいになると、あと3回やったら出るか……! っていうのがあります(笑)。

浦井:あと3年やったら走れるなって。

平井:そうそう。3年くらいは頑張ろうって思えるというか。息切れもしてるかもしれないですけど、走れると思ったんで。ホンマはその前にしっかり優勝するのが一番カッコいいんですけどね。

まさかの『M-1グランプリ』2回戦敗退

――去年は、男性ブランコが2回戦敗退というまさかの結果に衝撃を受けたお笑いファンも多いと思います。

平井:そうですよ!

――ただ、その結果すらもダウ90000・蓮見翔さんと一緒にネタにされていて、お笑いっていいなと改めて思いました。

平井:イジってもらえて良かったです。『ラヴィット!』でいろんな人と関わらせてもらって、イジっていい奴らなんだと伝わってるといいますか。ヘタしたら、イジったらあかんやつになりかねない芸風なので。

浦井:このスタイルでずっと単独だけやってたら、イジりにくいと思われてしまうかもしれない。

平井:でも、我々はイジってほしいですし、「おい!」って言いますし……って、これを言うのもアレなんですけど(笑)。笑いにしてくれると、こっちもスッキリしますよね。

――上京当初、男性ブランコは尖ったコンビだというイメージを勝手に持たれていたとお話されているインタビュー記事を読みました。それが今は、お二人がどんな人かがちゃんと伝わってるということですよね。

平井:それがうれしいですよね。最初は激尖りコンビだと思われてたので。そのまま行くのもそれはそれでありなのかもしれないですけど、やっぱりワイワイしているほうが楽しい。当時は坊主でスクエア型のメガネをかけて怖いと思われたみたいなんですけど、みんなともっと仲良くなりたいし、ネタも尖ったことないし、ただ笑ってほしいだけなのに!