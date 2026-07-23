スティーヴン・スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開 配給：東宝東和）のIMAXとDolby Cinemaでの上映が決定した。

IMAX版ポスタービジュアル

Dolby Cinema版ポスタービジュアル

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』（1993）の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

この度、IMAXとDolby Cinemaでの上映が発表され、それぞれのフォーマット別の特別ビジュアルが公開となった。IMAX版ポスタービジュアルでは、一面に広がる広大な麦畑に巨大なミステリーサークルが刻まれ、その中心にポツンと佇む一人の人物の姿が捉えられている。背後の 「IMAX」の文字が影を落としており、圧倒的スケール感とそこに潜む不穏なドラマを予感させる。一方、Dolby Cinema版は、空を覆う厚い雲から、眩い光を放ちながら謎の巨大飛行物体が姿を現す瞬間が切り取られている。暗雲と鮮烈な光のコントラストが、静かに迫る未知への恐怖を描き出している。

スピルバーグ監督が全人類へ投げかける新たな視点と、デヴィッド・コープによる緻密なシナリオ。スクリーンに映し出される驚愕の真実と人類の運命を、映画館最高峰の環境で体感できるまたとない機会となる。劇場の巨大なスクリーンと、全身を包み込む音響がもたらす究極の劇場体験を、ぜひそれぞれの上映形態でご堪能いただきたい。