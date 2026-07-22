7月20日の海の日、実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に出演しているキャサリン・ランガイアとドウェイン・ジョンソンの来日イベントが開催された。

会場となった恵比寿ガーデンプレイスには、この日のために、レッドカーペットならぬ、ブルーカーペットが敷かれていた。ステージは、モアナたちが暮らす島、モトゥヌイを思わせるようなセットに大きな和太鼓が。ガーデンプレイスは、イベント会場に入れなかった人も含め、約750人のファンが集まったとのこと。

イベントはまず、モアナ役の日本版声優であるME:IのTSUZUMIが登場し、劇中歌「どこまでも ～How Far I`ll Go～」を生声で披露した。歌い終わると、一旦、降壇し、続いて、マウイ役の日本版声優を務めている尾上松也とともに現れた。尾上はアニメーション版に続いての起用となっている。MCを務めるChigusaに熱気に包まれた会場について訊かれると、TSUZUMIは「最高ですね、皆さんモアナやマウイだったりヘイヘイだったりテ・フィティの格好で来てくださって私も嬉しいです。今日はモア夏祭りということで最高に盛り上がっていきましょう」と煽り、尾上も「嬉しいですね、マウイもたくさんいて、本当に皆さん完成度高くて、短い時間ですけれどもご一緒できるのが凄く楽しみなので、最高の時間にしましょう」と盛り上げる。

TSUZUMIと尾上が、会場に詰めかけたファンの前に降りてくると、続いて、キャサリン・ランガイアが登場。白のドレスに身を包んだキャサリンは、ファンの歓声に応えて笑顔を振りまく。そして、ドウェイン・ジョンソンがブルーカーペットの階段に現れるやいなや、「ドウェインー！」「ローック！」と、あちこちから叫び声が聞こえてきた。4人は会場内を練り歩き、駆けつけた取材陣にコメントしたり、この日を待ち侘びたファンからのサインや、2ショットセルフィーのリクエストに応じる。中には感極まって泣き出すファンもいたほどだ。

そして、再び、4人がステージに戻ってきたところで、MC・Chigusaがキャサリンとドウェインにコメントを求めた。キャサリンは、これが初来日となるのだが、開口一番「暑くてびっくり！熱くてびっくり！」と東京の暑さと、ファンからの熱気に圧倒された様子。続けて、「日本は、本当に美しくて、私の故郷であるシドニーとはだいぶ違うなと思いました。日本に来られてこういった形で皆さんと一緒に映画の公開をお祝いできることをとても光栄に思っています」と喜びもあらわ。ドウェインは、『スマッシング・マシーン』（2025）の撮影で日本に訪れてはいたものの、ファンの前に姿を見せるのは、実に12年ぶりとなる。Chigusaから「おかえりなさい、ですよね？」と声をかけられると、「日本に戻って来られて嬉しいです。僕は何度も日本に来ていますが、日本食やお酒を飲むことを楽しみにしていて、そして何よりも情熱的な日本のファンとの交流をいつも楽しみにしています。皆さんの愛情表現は格別です。Thank you！ Yes！ チーフ―！」と返答し、マウイの決め台詞「チーフー」まで飛び出した。

主演二人との対面を果たしたTSUZUMIは"Hi! I`m TSUZUMI. Nice to meet you!"と英語で挨拶を。尾上は「ようやくお会いできてめちゃくちゃ嬉しいです」と、心情を吐露。初対面となるドウェインは、尾上に向かって「君は私の声優だよね？」と話しかけ、"What can I say except You're welcome～♪"と、マウイの持ち歌"You're Welcome"を2人で歌い出し、ハグ。尾上にとって、喜びもひと塩だったことだろう。さらに、ドウェインは、キャサリンと自分で、会場のファンへプレゼントを用意したと発言。「皆さんへのプレゼントは本作のムビチケです。ぜひ映画を楽しんでいただきたいです」と告げると、会場からは大きな歓声が湧き上がった。

イベントの最後は、ドウェインと尾上がステージ中央にセットされた『モアナと伝説の海』のロゴが入った大きな和太鼓の前に。MC・Chigusaの「この夏は！」合図とともに、キャサリンとTSUZUMI、会場のファンが「モアナー！」と叫び、ドウェインと尾上が二発、ドンドンと太鼓を叩くと、会場の左右から、ブルーのキャノンテープが発射。派手にキメるとイベントは割れんばかりの拍手とともに幕を下ろした。最後に会場を後にする4人のファンサービスが、延々と続いていたのはいうまでもない。