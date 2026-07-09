最初に結論：スマートスピーカーの用途そのものは大きく変わらないものの、Geminiの搭載によって自然な会話が成立しやすくなり、日常的な使い心地が向上した。 記事の重要ポイント： 約6年ぶりに登場したGoogleの新型スマートスピーカーは、Gemini搭載によって自然な音声対話を実現。

セットアップはやや煩雑だが、音質や基本的なスピーカー性能はHomePod miniに匹敵する満足度。

Geminiの最大のメリットは聞き返しや認識ミスが減り、ストレスなく話しかけられる操作体験にあった。

Geminiに対応したGoogle Home スピーカー。2026年6月25日に発売した。直販価格は16,800円

Googleが、約6年ぶりに新型スマートスピーカーを発売した。新しいのは、「Gemini（ジェミニ）」が使えること。これを購入して家に置くと、どういった体験が期待できるのか。本稿では、同機の概要を振り返りつつ、実際に使ってみた印象をお伝えしたい。

なお、筆者宅では現在、対応のドアホンやネットワークカメラのようなスマートホームデバイスを導入しておらず、今回のGoogle Home スピーカーのポテンシャルを100%活かせる状況ではない。

しかし、スマートスピーカー単体での導入を検討する人の方も、おそらくは多数いるだろうと思うので、今回はそのまま単体での使用感について言及してみようと思う。

約6年ぶりのGoogle新スマートスピーカー

そもそも、Googleはこれまでにどんなスマートスピーカー（とそれに近い製品）を発売してきたのだろうか。

日本国内で展開された歴代の主な製品を列挙してみると、以下のような製品が確認できた。なお、末尾に「＊」が付いている製品は、画面を備えたスマートディスプレイだ。

2017年10月：Google Home

2017年10月：Google Home Mini

2019年6月：Google Nest Hub（第1世代）（＊）

2019年11月：Google Nest mini

2019年11月：Google Nest Hub Max（＊）

2019年11月：Google Nest Wifi 拡張ポイント（※スピーカー等としても機能する）

2020年10月：Google Nest Audio

2021年5月：Google Nest Hub（第2世代）（＊）

2023年6月：Google Pixel Tablet（※同梱の充電スピーカーホルダーを活用してスマートディスプレイ風に使える）

2026年6月：Google Home スピーカー

こうして振り返ってみると、純粋なスピーカー製品としては、2020年に発売された「Google Nest Audio」から6年弱が経っている。

一方で、ディスプレイを備えた製品群を考慮に入れると、2021年にNest Hubの第2世代モデルが出ているし、2023年にPixel Tabletが展開されていたわけで、スマートホーム系の製品としては、2～3年ぶりに出た順当な新作といった言い方もできそうだ。

ただ、このタイミングで“純粋なスピーカー型”の製品が復活したのは、やはり「Gemini」のインパクトを最大限発揮するためであろう。