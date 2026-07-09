- 約6年ぶりに登場したGoogleの新型スマートスピーカーは、Gemini搭載によって自然な音声対話を実現。
- セットアップはやや煩雑だが、音質や基本的なスピーカー性能はHomePod miniに匹敵する満足度。
- Geminiの最大のメリットは聞き返しや認識ミスが減り、ストレスなく話しかけられる操作体験にあった。
Googleが、約6年ぶりに新型スマートスピーカーを発売した。新しいのは、「Gemini（ジェミニ）」が使えること。これを購入して家に置くと、どういった体験が期待できるのか。本稿では、同機の概要を振り返りつつ、実際に使ってみた印象をお伝えしたい。
なお、筆者宅では現在、対応のドアホンやネットワークカメラのようなスマートホームデバイスを導入しておらず、今回のGoogle Home スピーカーのポテンシャルを100%活かせる状況ではない。
しかし、スマートスピーカー単体での導入を検討する人の方も、おそらくは多数いるだろうと思うので、今回はそのまま単体での使用感について言及してみようと思う。
約6年ぶりのGoogle新スマートスピーカー
そもそも、Googleはこれまでにどんなスマートスピーカー（とそれに近い製品）を発売してきたのだろうか。
日本国内で展開された歴代の主な製品を列挙してみると、以下のような製品が確認できた。なお、末尾に「＊」が付いている製品は、画面を備えたスマートディスプレイだ。
- 2017年10月：Google Home
- 2017年10月：Google Home Mini
- 2019年6月：Google Nest Hub（第1世代）（＊）
- 2019年11月：Google Nest mini
- 2019年11月：Google Nest Hub Max（＊）
- 2019年11月：Google Nest Wifi 拡張ポイント（※スピーカー等としても機能する）
- 2020年10月：Google Nest Audio
- 2021年5月：Google Nest Hub（第2世代）（＊）
- 2023年6月：Google Pixel Tablet（※同梱の充電スピーカーホルダーを活用してスマートディスプレイ風に使える）
- 2026年6月：Google Home スピーカー
こうして振り返ってみると、純粋なスピーカー製品としては、2020年に発売された「Google Nest Audio」から6年弱が経っている。
一方で、ディスプレイを備えた製品群を考慮に入れると、2021年にNest Hubの第2世代モデルが出ているし、2023年にPixel Tabletが展開されていたわけで、スマートホーム系の製品としては、2～3年ぶりに出た順当な新作といった言い方もできそうだ。
ただ、このタイミングで“純粋なスピーカー型”の製品が復活したのは、やはり「Gemini」のインパクトを最大限発揮するためであろう。