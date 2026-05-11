ドン・キホーテは5月11日、PB「情熱価格」の風量特化型家電シリーズ「ド風量」から新製品10点を、5月15日より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売開始すると発表した。価格は2,199円～12,980円。

ド風量シリーズの2026年ラインナップが発表された

「ド風量」シリーズは、風量の強さに特化した商品をそろえた夏の「情熱価格」家電ライン。冷風扇やサーキュレーターといった定番夏物家電に加え、ジェットサイクロンファンや大風量卓上サーキュレーターなど新たなニーズに応える商品も展開している。

2026年の目玉となる「爆風ターボファン」は、ドローンで実際に使用される羽根とモーターを小型化して搭載したハンディファン。同社従来品（同容量バッテリー）の風速が約5～7m/sであるのに対し、ドローンパーツの採用により2倍以上となる最大15m/s（同社測定基準）の爆風を実現した。風量は0～100段階で調節可能で、風量と充電残量が本体にデジタル表示される。

爆風ターボファン

安全面では、本体バッテリーに「リン酸鉄」を採用。高温に強く過充電時も暴走しにくい特性から発火リスクが低く、充電回数も従来のリチウムイオンと比較して約2倍の約1,000回と長寿命。昨年の「バッテリー搭載商品の発火事案」を受け今年の夏物家電市場では安全性への関心が高まっており、同社はこうした需要を意識した製品設計としている。

本体サイズは幅95×高さ210×奥行35mm、重さは210g。充電時間は約2.5時間、連続使用時間は風量20％使用時で約3時間。価格は5,499円。

ドンキ製品に採用されたバッテリーの比較表

爆風ターボファン バッテリー

2025年から登場し好評を博した「ジェットサイクロンファン」もリニューアルして継続展開。「もっと風が欲しい」というユーザーの声に応え、シロッコファンによる風速を12m/s（昨年比＋1m/s）にパワーアップ。さらに「室内干しにも使いたい」という要望から、上下方向の風向きを手動調整できるよう改良し、室内の空気循環性能を高めた。

本体サイズは幅26×奥行29.1×高さ44.5cm、重さは4.7kg。風量3段階、左右自動首振り約70度・上下ルーバー調節約70度。価格は9,899円。

リニューアルしたジェットサイクロンファン

ジェットサイクロンファン バッテリー

このほか、定番商品として下記の製品群も継続販売する。