『スリー・ビルボード』（2017）『イニシェリン島の精霊』（2022）で知られるマーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の第83回ベネチア国際映画祭コンペティション部門への出品と、ワールドプレミア上映の実施が発表された。2027年の日本公開も決定している。

『ワイルド・ホース・ナイン』は、モアイ像で知られるイースター島（ラパ・ヌイ）を舞台に、1973年のチリ軍事クーデター直前、島へと送り込まれたCIAのエージェント2人に起こったことを描く。

ティザーポスター

CIAエージェントのひとり、クリスを演じるのは、ジョン・マルコヴィッチ。もう一人のエージェント、リーを演じるのは、サム・ロックウェル。CIAの局長・MJにスティーヴ・ブシェミがキャスティングされているほか、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスに、ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、リチャード・リンクレイターやハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品に出演し、90年代にインディペンデント映画のミューズと称されたパーカー・ポージーの出演が明らかになっている。

この度、本作が第83回ベネチア国際映画祭コンペティション部門へ出品され、ワールドプレミア上映が行われることが発表された。過去、2作品連続でマクドナーに最優秀脚本賞をもたらし、『イニシェリン島の精霊』では男優賞 （ヴォルピ杯）に輝いたコリン・ファレルを賞レースのフロントランナーに押し出したヴェネチアで、彼の待望の最新作は世界中から集まる映画ファンや批評家たちからどのような評価を得るのか、すでに注目の的だ。第83回ベネチア国際映画祭は9月2日〜12日まで開催予定。本作の今後の続報に注目いただきたい。