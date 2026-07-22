『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最終予告が公開

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の最終予告が公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人のMJ（ゼンデイヤ）や親友のネッド（ジェイコブ・バタロン）ら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

公開となった映像は、恋人のMJ、親友ネッドと過ごしたかけがえのない日々を回想する、エモーショナルな場面から幕を開ける。かつて、ともに高校生活を送りながらスパイダーマンとしての正体を明かし、MJとネッドとともに数々の危機を乗り越えてきたピーター・パーカー。 しかし、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』（2021）で世界を救うため、全世界の人々から自らの存在の記憶を消すという究極の決断を下した。「僕は君らを見つけてすべてを説明する」と誓うも、ようやく再会を果たしたMJとネッドに伝えることはできなかった。交わした約束も、伝えられなかった想いもすべて胸の奥へとしまい込み、真実を綴った手紙をそっと閉じるピーター。世界を救ったあの日 の出来事も、3人で過ごしたかけがえのない日々も、もう存在しない。自分の心以外には──。 誰も自分を知らない世界で、それでもニューヨークの街を守る「親愛なる隣人」スパイダーマンとして生きることを誓う。その孤独と覚悟、また、ヒーローであり続けるその姿が映し出される。

そして、4年の時を経て、MITを卒業したMJとネッドがニューヨークへ戻り、止まっていた時間が再び動き始める。そんな矢先、ピーターを襲う身体的変化や目覚める新たな力、ニューヨークの街を襲う不可解な事件が発生。人から人へと憑依する＜姿の見えない敵＞、鋭い尾を武器に襲いかかる宿敵スコーピオン、さらにはアベンジャーズの一員・ハルクとの激突――次々と新たな脅威が襲いかかる中、守るために自ら別れを選んだはずのMJやネッドにも再び危険が迫り、ピーターはかつてない試練に立ち向かうこととなる。再び巡り合った3人が、本作でどのような関係を築き、どのような物語を紡いでいくのか──。迫力あるアクションとエモーショナルな人間ドラマが交錯する。