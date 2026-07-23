ブリットポップの代表バンド、オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）が第83回ベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映されることが明らかになった。新たな場面写真1点も公開となっている。

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が第83回ベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映される。新場面写真も公開

Photo：Simon Emmett

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、オアシスのメインソングライターのノエル・ギャラガー、ボーカルのリアム・ギャラガーによる伝説の再結成ツアー「Oasis Live '25」に密着し、近年最も注目を集めたロックンロールのカムバックを描くライヴ・ドキュメンタリー作品。ちょうど1年前、オアシスはウェールズ・カーディフで「Oasis Live '25」の初日を迎え、16年ぶりのライブパフォーマンスを披露したが、そこから1年を経て本作の公開が決まった。

この度、第83回ベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映されることが明らかになった。あわせて、新たな場面写真が公開され、そこにはステージ裏と思われる場所で、ノエルがリアムの耳元で何やらささやいている様子が映し出されている。日本での公開は、2026年9月11日から2週間限定となっている。