カシオ計算機は7月1日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、プロサーファーの五十嵐カノア選手のシグネチャーモデル「GBX-H5600KI」を発表した。7月17日に発売する。価格は50,600円。

GBX-H5600KI キービジュアル

エクストリームスポーツをサポートする「G-LIDE（Gライド）」シリーズの新作で、五十嵐選手とのコラボレーションは4回目。デザインには、五十嵐選手のサインや、世界最高峰のサーフィンツアーで着用する背番号「50」など、特別な意匠が取り入れられている。

バンドとベゼルには2色のバイオマスプラスチックを混合して使用し、五十嵐選手のホームポイントの一つであるポルトガルの断崖をイメージしたブラウンベースのカラーリングに仕上げた。

混合成形の特性上、色味や柄には個体差が生じるため、1本ごとに異なる表情を持つという。また、風防ガラスの一部の蒸着やベゼルの色埋め部分には、五十嵐選手が好むマジックアワー時の海を彩るラベンダー色を配し、アクセントとしている。

機能面では、タイドグラフ機能に加え、光学式センサーによる心拍計測やトレーニング解析機能を搭載した。ディスプレイには直射日光下や水中でも視認性に優れる高精細MIP液晶を採用し、海辺でのアクティビティからランニングやウォーキングなどの日常的なワークアウトまで幅広く対応するとしている。

裏蓋にはカーボン強化樹脂を採用し、従来の心拍計測機能搭載モデル「DW-H5600」と比べて軽量化を実現した。コレクションとしての価値を高めるスペシャルパッケージも付属する。

ハートレートモニター

サイン、ゼッケンナンバー

五十嵐選手は、両親の影響で3歳の時に、生まれ育った米ハンティントンビーチでサーフィンを始めた。2016年、世界最高峰のツアー「WSL Championship Tour」（CT）に史上最年少で参戦し、2019年のツアー第3戦で自身、そしてアジア人として初優勝。2021年の東京オリンピックでは日本代表として銀メダルを獲得した。

翌2022年の「ISA World Surfing Games」では、全8ヒートを1位で終える完全優勝でワールドチャンピオンに輝いた。その後もCTで好成績を残しており、地元ロサンゼルスで開催されるオリンピックに向けて研さんを続けているという。

スマートフォンリンク

パッケージ

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W44.5×D17.3×H51.1mm

W44.5×D17.3×H51.1mm 質量： 47g

47g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）

カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： 接触充電器による充電システム、ソーラー充電システム

接触充電器による充電システム、ソーラー充電システム バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知機能（電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知）、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンのGPSによる距離補正、睡眠計測データ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知機能（電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知）、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンのGPSによる距離補正、睡眠計測データ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、携帯電話探索 その他機能： アクティビティ、トレーニング分析、アクティビティログデータ、手首式心拍測定、睡眠計測、血中酸素レベル計測、呼吸エクササイズ、歩数計測、アクティブタイム計測、ライフログ、ステップリマインダー、ワールドタイム、ムーンデータ、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム4本、スマートアラーム、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、機内モード、バイブレーション、12／24時間制表示切替、操作バイブレーションON／OFF切替、MIP液晶