「スマートウォッチ」の最新情報・話題まとめ
2019年03月22日(金)
国外でもスマートウオッチが大活躍? - 女性フリーライターが「PRO TREK Smart」を持って海外旅行へ
CASIO PR 03/22 12:00
2019年03月20日(水)
2019年03月13日(水)
ポラール、スポーツ向け軽量スマートウオッチ「Polar Vantage M」
時計 / ウェアラブル 03/13 16:45
2019年03月12日(火)
税込2万円前後のスマートウオッチ2機種、Mobvoiから
時計 / ウェアラブル 03/12 13:50
2019年03月09日(土)
フィットビットから4つの新製品、「すべての人に」向けて低価格化
時計 / ウェアラブル 03/09 16:56
2019年03月08日(金)
シチズンから新スマートウオッチ「Eco-Drive Riiiver」、秋に登場
時計 / ウェアラブル 03/08 16:03
2019年03月07日(木)
2019年02月20日(水)
ウェアラブル・デバイスから医療用デバイスへの移行
医療/バイオ PR 02/20 08:30
2019年02月03日(日)
2019年01月30日(水)
専務に突撃! カシオの2019年スマートウオッチ戦略を聞く
CASIO PR 01/30 16:39
2019年01月25日(金)
2019年01月22日(火)
ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」
時計 / ウェアラブル 01/22 13:55
2019年01月18日(金)
Wear OS搭載、クラシカルデザインのスマートウオッチ「TicWatch C2」
時計 / ウェアラブル 01/18 19:22
2019年01月14日(月)
シチズン、プロテニスプレーヤー・大坂なおみ選手の試合着用モデル腕時計
時計 / ウェアラブル 01/14 18:30
2018年12月28日(金)
2018年11月30日(金)
2018年11月28日(水)
ファーウェイ、バッテリー長持ちなスマートウオッチ「WATCH GT」
時計 / ウェアラブル 11/28 15:20
2018年11月13日(火)
2018年11月02日(金)
2018年11月01日(木)
ガーミン、アウトドア用のGPSスマートウオッチ「Instinct」
時計 / ウェアラブル 11/01 19:02
2018年10月15日(月)
筆記用具のモンブラン、伝統と先端のスマートウオッチ「SUMMIT 2」
時計 / ウェアラブル 10/15 23:30
2018年10月11日(木)
見た目を本物の腕時計に近づけた「Galaxy Watch」、KDDIから
携帯キャリア 10/11 20:24
2018年10月02日(火)
ファーウェイ、GPS内蔵で5気圧防水のスマートリスト「Band 3 Pro」
時計 / ウェアラブル 10/02 21:12
2018年09月29日(土)
カシオ2018年秋冬の時計新製品発表会・「PRO TREK」編
時計 / ウェアラブル 09/29 18:37
2018年09月20日(木)
ソニーとセイコーウオッチがコラボ、スマートウオッチ「wena」特別モデル
時計 / ウェアラブル 09/20 19:08
デザイナーの願望が3代目でついに実現! PRO TREK Smart最新作「WSD-F30」のデザイン秘話に迫る
CASIO PR 09/20 11:14
2018年09月18日(火)
Withings復活、スマートウオッチ「Steel HR Sport」を発売
時計 / ウェアラブル 09/18 20:07
ドンキ、スマホと連携するヘルスバンド「ACTIVEGEAR」 - 税別2,980円
時計 / ウェアラブル 09/18 13:03
2018年09月16日(日)
大坂なおみ選手が全米オープンテニスで身に着けた腕時計、シチズンから発売
時計 / ウェアラブル 09/16 18:06
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