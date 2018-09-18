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お知らせ

「スマートウォッチ」の最新情報・話題まとめ

SamsungやLGなどが提供する腕時計型デバイスの情報を掲載。アップル(Apple)が開発中と噂の「iWatch」などの最新情報も。

2019年03月22日(金)

Top

国外でもスマートウオッチが大活躍? - 女性フリーライターが「PRO TREK Smart」を持って海外旅行へ

CASIO PR 03/22 12:00

2019年03月20日(水)

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カシオ、スマートウオッチ「PRO TREK Smart WSD-F30」BASELスペシャル

時計 / ウェアラブル 03/20 18:00

2019年03月13日(水)

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ポラール、スポーツ向け軽量スマートウオッチ「Polar Vantage M」

時計 / ウェアラブル 03/13 16:45

2019年03月12日(火)

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Mobvoiから水深50mで使える2つのスマートウオッチ、「ご飯みたいな存在」目指し2万円前後で

時計 / ウェアラブル 03/12 20:14

Top

税込2万円前後のスマートウオッチ2機種、Mobvoiから

時計 / ウェアラブル 03/12 13:50

2019年03月09日(土)

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フィットビットから4つの新製品、「すべての人に」向けて低価格化

時計 / ウェアラブル 03/09 16:56

2019年03月08日(金)

Top

シチズンから新スマートウオッチ「Eco-Drive Riiiver」、秋に登場

時計 / ウェアラブル 03/08 16:03

2019年03月07日(木)

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チラ見で確認、情報チェックでビジネスをスムーズにする! - 新生活・Apple Watchの使いどころ

アップル 03/07 18:10

2019年02月20日(水)

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ウェアラブル・デバイスから医療用デバイスへの移行

医療/バイオ PR 02/20 08:30

2019年02月03日(日)

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ガーミン、BEAMS限定カラーのランニングウオッチ「ForeAthlete 235J」

時計 / ウェアラブル 02/03 16:06

2019年01月30日(水)

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専務に突撃! カシオの2019年スマートウオッチ戦略を聞く

CASIO PR 01/30 16:39

2019年01月25日(金)

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スマートウオッチ「TicWatch Pro」レビュー - バッテリー長持ちビックリ、タッチ操作も上々で約3万円

時計 / ウェアラブル 01/25 12:10

2019年01月22日(火)

Top

ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」

時計 / ウェアラブル 01/22 13:55

2019年01月18日(金)

Top

Wear OS搭載、クラシカルデザインのスマートウオッチ「TicWatch C2」

時計 / ウェアラブル 01/18 19:22

2019年01月14日(月)

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シチズン、プロテニスプレーヤー・大坂なおみ選手の試合着用モデル腕時計

時計 / ウェアラブル 01/14 18:30

2018年12月28日(金)

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ファーウェイの最新ウオッチ「HUAWEI WATCH GT」で2019年の走りを変える! - 人気ランナーによるランニングイベント開催!

時計 / ウェアラブル PR 12/28 15:05

2018年11月30日(金)

Top

普段使いもスポーツシーンも頼りになる！ - 万能感がハンパないファーウェイの最新スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT」

時計 / ウェアラブル PR 11/30 11:00

2018年11月28日(水)

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ファーウェイ、バッテリー長持ちなスマートウオッチ「WATCH GT」

時計 / ウェアラブル 11/28 15:20

2018年11月13日(火)

Top

2019年の走りを変えるコツを伝授! ランニングイベント開催! - 最新ウェアラブルデバイスがもらえるチャンスも!?

時計 / ウェアラブル PR 11/13 09:12

2018年11月02日(金)

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ポラールの新スポーツウオッチ「Vantage V」、手首でランニングパワーを計測可能に

時計 / ウェアラブル 11/02 12:18

2018年11月01日(木)

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ガーミン、アウトドア用のGPSスマートウオッチ「Instinct」

時計 / ウェアラブル 11/01 19:02

2018年10月15日(月)

Top

筆記用具のモンブラン、伝統と先端のスマートウオッチ「SUMMIT 2」

時計 / ウェアラブル 10/15 23:30

2018年10月11日(木)

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見た目を本物の腕時計に近づけた「Galaxy Watch」、KDDIから

携帯キャリア 10/11 20:24

2018年10月02日(火)

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ファーウェイ、GPS内蔵で5気圧防水のスマートリスト「Band 3 Pro」

時計 / ウェアラブル 10/02 21:12

2018年09月29日(土)

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カシオ2018年秋冬の時計新製品発表会・「PRO TREK」編

時計 / ウェアラブル 09/29 18:37

2018年09月20日(木)

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ソニーとセイコーウオッチがコラボ、スマートウオッチ「wena」特別モデル

時計 / ウェアラブル 09/20 19:08

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デザイナーの願望が3代目でついに実現! PRO TREK Smart最新作「WSD-F30」のデザイン秘話に迫る

CASIO PR 09/20 11:14

2018年09月18日(火)

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Withings復活、スマートウオッチ「Steel HR Sport」を発売

時計 / ウェアラブル 09/18 20:07

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ドンキ、スマホと連携するヘルスバンド「ACTIVEGEAR」 - 税別2,980円

時計 / ウェアラブル 09/18 13:03

2018年09月16日(日)

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大坂なおみ選手が全米オープンテニスで身に着けた腕時計、シチズンから発売

時計 / ウェアラブル 09/16 18:06

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