最初に結論： 待望の一新、AFや操作性が高まった高倍率ズームデジカメ「DSC-RX10M5」登場 記事の重要ポイント： 1： BIONZ XRやAIプロセッシングユニット搭載で、AFや被写体認識は最新αと同等に

BIONZ XRやAIプロセッシングユニット搭載で、AFや被写体認識は最新αと同等に 2： 本体デザインも一新、操作まわりもαに準じるレイアウトに

本体デザインも一新、操作まわりもαに準じるレイアウトに 3： レンズは従来モデルと同じ、画像処理エンジンの改良で画質はちょっと向上

ソニーは7月9日、レンズ一体型カメラの新製品「DSC-RX10M5」を発表した。35mm判換算で24～600mmを広くカバーする光学25倍ズームレンズを搭載したモデル。従来モデルからオートフォーカス性能や速写性能を大幅に高めたほか、動画性能も高めた。本体はミラーレスカメラ「α」似の高級感あるデザインに変更したほか、ファインダーも大きく見やすくした。素早く動く野生動物や航空機も撮影できるようになり、ミラーレスカメラにはない機動性の高さを売りにする。

価格はオープンで、予想実売価格は36万円前後。発売は7月31日。

2017年10月に発売した「DSC-RX10M4」の後継モデル。最新のミラーレスカメラ「α」で定評のある画像処理エンジン「BIONZ XR」やAIプロセッシングユニットを搭載し、オートフォーカス性能やリアルタイム被写体認識機能、ブラックアウトフリーの速写性能を最新のαシリーズ並みに高めた。AEAF追従のブラックアウトフリー撮影は最大30コマ／秒。

グリップは従来よりも大型化してホールド性を高めた

センサーやレンズユニット自体はDSC-RX10M4と同じ。レンズは、35mm判換算で24～600mmをカバーする光学25倍ズームレンズ（f2.4-4.0）で、ズームレンジ、明るさ、最短撮影距離も変わらないが、画像処理エンジンの改良で描写性能が高まったほか、周辺光量落ちも抑えている。画像処理を併用する超解像ズームやデジタルズームの画質は従来と同様だという。

動画性能は、スローモーション動画やタイムラプス動画、ユーザーLUT、S-Cinetone S-Log3などに新たに対応した。

本体デザインをα似の角張ったスタイルにするとともに、操作ボタン類や画面のUIも最新のαに準じたものにした。ファインダーは0.5型／368ドットの大型＆高精細タイプに変更した。充電端子はUSB Type-Cにした（microUSBはデータ転送用として継続して搭載）。バッテリーは、より大容量のFZ100バッテリーに変更した。内蔵フラッシュは搭載しない。

操作ボタンやダイヤル類のレイアウトがαと揃えられたのはうれしい

充電端子は晴れてUSB Type-Cになったが、microUSBも健在