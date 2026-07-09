最初に結論：
  • 待望の一新、AFや操作性が高まった高倍率ズームデジカメ「DSC-RX10M5」登場
記事の重要ポイント：
  • 1：BIONZ XRやAIプロセッシングユニット搭載で、AFや被写体認識は最新αと同等に
  • 2：本体デザインも一新、操作まわりもαに準じるレイアウトに
  • 3：レンズは従来モデルと同じ、画像処理エンジンの改良で画質はちょっと向上

ソニーは7月9日、レンズ一体型カメラの新製品「DSC-RX10M5」を発表した。35mm判換算で24～600mmを広くカバーする光学25倍ズームレンズを搭載したモデル。従来モデルからオートフォーカス性能や速写性能を大幅に高めたほか、動画性能も高めた。本体はミラーレスカメラ「α」似の高級感あるデザインに変更したほか、ファインダーも大きく見やすくした。素早く動く野生動物や航空機も撮影できるようになり、ミラーレスカメラにはない機動性の高さを売りにする。

価格はオープンで、予想実売価格は36万円前後。発売は7月31日。

  • ソニーが高倍率ズームデジカメを約9年ぶりに「DSC-RX10M5」に一新！　35mm判換算で24～600mmを広くカバーしつつ、レンズが大きくなるミラーレスカメラより圧倒的に軽量コンパクトで済むメリットを訴求する

    ソニーが高倍率ズームデジカメを約9年ぶりに「DSC-RX10M5」に一新！　35mm判換算で24～600mmを広くカバーしつつ、レンズが大きくなるミラーレスカメラより圧倒的に軽量コンパクトで済むメリットを訴求する

2017年10月に発売した「DSC-RX10M4」の後継モデル。最新のミラーレスカメラ「α」で定評のある画像処理エンジン「BIONZ XR」やAIプロセッシングユニットを搭載し、オートフォーカス性能やリアルタイム被写体認識機能、ブラックアウトフリーの速写性能を最新のαシリーズ並みに高めた。AEAF追従のブラックアウトフリー撮影は最大30コマ／秒。

  • 電動ズームを継承しつつ、本体デザインを一新してα似になった。内蔵ストロボは省かれた

    電動ズームを継承しつつ、本体デザインを一新してα似になった。内蔵ストロボは省かれた

  • グリップは従来よりも大型化してホールド性を高めた

    グリップは従来よりも大型化してホールド性を高めた

  • 操作ボタン類はα似になったほか、ファインダーは精細感や見やすさがアップした

    操作ボタン類はα似になったほか、ファインダーは精細感や見やすさがアップした

センサーやレンズユニット自体はDSC-RX10M4と同じ。レンズは、35mm判換算で24～600mmをカバーする光学25倍ズームレンズ（f2.4-4.0）で、ズームレンジ、明るさ、最短撮影距離も変わらないが、画像処理エンジンの改良で描写性能が高まったほか、周辺光量落ちも抑えている。画像処理を併用する超解像ズームやデジタルズームの画質は従来と同様だという。

  • レンズユニットはDSC-RX10M4と同じ

    レンズユニットはDSC-RX10M4と同じ

  • ズームを望遠端まで伸ばしても、これぐらいの繰り出しで済む

    ズームを望遠端まで伸ばしても、これぐらいの繰り出しで済む

動画性能は、スローモーション動画やタイムラプス動画、ユーザーLUT、S-Cinetone S-Log3などに新たに対応した。

本体デザインをα似の角張ったスタイルにするとともに、操作ボタン類や画面のUIも最新のαに準じたものにした。ファインダーは0.5型／368ドットの大型＆高精細タイプに変更した。充電端子はUSB Type-Cにした（microUSBはデータ転送用として継続して搭載）。バッテリーは、より大容量のFZ100バッテリーに変更した。内蔵フラッシュは搭載しない。

  • DSC-RX10M4（左）とDSC-RX10M5（右）。引き締まったデザインになった

    DSC-RX10M4（左）とDSC-RX10M5（右）。引き締まったデザインになった

  • 操作ボタンやダイヤル類のレイアウトがαと揃えられたのはうれしい

    操作ボタンやダイヤル類のレイアウトがαと揃えられたのはうれしい

  • 電子ダイヤルや露出補正ダイヤル、撮影モードダイヤルなどもαと同等に

    電子ダイヤルや露出補正ダイヤル、撮影モードダイヤルなどもαと同等に

  • 充電端子は晴れてUSB Type-Cになったが、microUSBも健在

    充電端子は晴れてUSB Type-Cになったが、microUSBも健在

  • 作例。1.1kgちょっとの重さの機材で、野鳥もこれだけ大写しで撮れる

    作例。1.1kgちょっとの重さの機材で、野鳥もこれだけ大写しで撮れる

  • 作例。接写性能も優れている

    作例。接写性能も優れている

  • センサー：1型Exmor RS CMOSセンサー（有効2010万画素）
  • ファインダー：0.5型OLED（368万ドット、倍率0.78倍）
  • 記録メディア：SDカード
  • 本体サイズ：136.4×94.5×151.3mm
  • 重さ：約1,111g（メモリーカード、バッテリー含む）